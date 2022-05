FRANKFURT (dpa-AFX) - Dank einer neuen Kaufempfehlung der Bank UBS haben sich die Papiere der Commerzbank am Donnerstag an die Spitze des MDax gesetzt. Während der Index der mittelgroßen Börsentitel am Mittag um 1,6 Prozent nachgab, legten Commerzbank um 1,5 Prozent auf 7,12 Euro zu.

Im ersten Quartal hätten die Erträge der Commerzbank die Markterwartung um ein Fünftel übertroffen, schrieb UBS-Analyst Daniele Brupbacher. Auch sei der Ausblick von Zuversicht geprägt. Zudem seien die Kapitalquoten stark und das Geldhaus könnte für 2022 wieder eine Dividende zahlen. Ein Jahr später seien sogar Aktienrückkäufe drin./bek/jha/