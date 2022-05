DGAP-News: GK Software SE / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Vorläufiges Ergebnis

GK Software nach vorläufigen Zahlen mit sehr starkem 1. Quartal



19.05.2022 / 13:33

Umsatz wächst um rund 31 Prozent

EBIT-Marge erreicht im 1. Quartal 20,4 Prozent Die GK Software SE ist mit einem sehr starken 1. Quartal in das Geschäftsjahr 2022 gestartet. Nach vorläufigen Zahlen wuchs der Umsatz um 30,7 Prozent auf 39,82 Mio. Euro. Die Basis für diesen Anstieg waren eine weiterhin starke Nachfrage nach Erweiterungen (Extensions) der Cloud-Standardplattformen sowie der Abschluss eines sehr bedeutenden CLOUD4RETAIL Vertrages. Die hohe Attraktivität der aktuellen Lösungswelt und die hervorragenden Kundenbeziehungen der Gesellschaft werden auch erneut durch zwei unabhängige Studien unterstrichen. So wurde GK in einer Untersuchung im Auftrag des "WELT" Nachrichtensenders von den Befragten auf Platz 1 beim Thema Kundenzufriedenheit gerankt (Quelle: https://www.gk-software.com/de/unternehmen/kundennr1). Auch in einer aktuellen Untersuchung eines internationalen Beratungshauses zu Filiallösungen für den weltweiten Lebensmitteleinzelhandel erzielte GK die beste Platzierung vor allen Wettbewerbern. Im Ergebnis erreichte das EBIT im ersten Quartal 8,12 Mio. Euro, was einer EBIT-Marge von 20,4 Prozent entspricht. Der Vorstand sieht sich daher in seiner Prognose für das laufende Geschäftsjahr bestätigt. Diese sieht für 2022 einen weiteren Anstieg des Umsatzes im Rahmen der vorjährigen Entwicklung sowie eine Verbesserung der EBIT-Marge in Richtung des mittelfristigen Ziels von 15 Prozent bis zum Ende des Geschäftsjahres 2023 vor. Die endgültigen Ergebnisse des 1. Quartals werden voraussichtlich am 27. Mai. Veröffentlicht. Über die GK Software SE Die GK Software SE ist ein weltweit führender Anbieter von Cloud Lösungen für den internationalen Einzelhandel und gehört zu den am schnellsten wachsenden Unternehmen der Branche. Die Basis dafür sind selbstentwickelte, offene und plattformunabhängige Lösungen. Dank des umfassenden Produktportfolios setzen gegenwärtig 22 Prozent der weltweit 50 größten Einzelhändler auf Lösungen von GK. Zu Kunden der Gesellschaft gehören u.a. adidas, Aldi Nord, Coop (Schweiz), Edeka, Grupo Kuo, Hornbach, HyVee, Lidl, Migros, Netto Marken-Discount und Walmart. Die GK verfügt über Tochtergesellschaften in den USA, Frankreich, der Tschechischen Republik, der Schweiz, Südafrika, Singapur, Australien und ist im Besitz oder hält u.a. Mehrheitsanteile an der DF Deutsche Fiskal GmbH, der prudsys AG und der retail7. Seit dem Börsengang 2008 ist das Unternehmen um mehr als das Siebenfache gewachsen und erwirtschaftete 2021 einen Umsatz von 130,8 Mio. EURO. GK wurde 1990 von CEO Rainer Gläß und Stephan Kronmüller (stellvertretender Vorstand) gegründet und ist bis heute gründergeführt. Neben dem Hauptsitz in Schöneck betreibt die Gruppe mittlerweile 15 Standorte weltweit. GK hat das Ziel, das führende Unternehmen für Cloud-Lösungen im Einzelhandel weltweit zu werden, um so Konsumenten auf allen Kontinenten die bestmögliche Einkaufserfahrung zu ermöglichen. Weitere Informationen zum Unternehmen: www.gk-software.com Kontakt: Investor Relations GK Software SE

Dr. René Schiller

Tel.: +49 (0)37464-84-264

Fax: +49 (0)37464-84-15

E-Mail: rschiller@gk-software.com

