Simone Deike ist seit 27 Jahren Finanzberaterin bei MLP. Über die Jahre hat sich einiges getan in der Finanzbranche als Berufsmöglichkeit für Frauen. Über die Vereinbarkeit von Beruf und Familie und den Frauenanteil bei MLP spricht Deike mit AssCompact. Außerdem hat sie Empfehlungen für Einsteigerinnen. Interview mit Simone Deike, Finanzberaterin bei MLP in BremenFrau Deike, Sie sind langjährige Finanzberaterin bei MLP. Wie war Ihr Start und was hat sich seither für Frauen in der Finanzberatung ...

