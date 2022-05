Der Schweizer Franken wiederum macht in dem aktuell sehr volatilen Marktumfeld seinem Ruf als sicherer Hafen einmal mehr alle Ehre.Frankfurt - Der Euro hat sich am Donnerstag relativ stabil an der Marke von 1,05 US-Dollar gehalten. Am Mittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,0522 Dollar und damit in etwa so viel wie am Morgen. Der Schweizer Franken wiederum macht in dem aktuell sehr volatilen Marktumfeld seinem Ruf als sicherer Hafen einmal mehr alle Ehre. So hat etwa das Euro/Franken-Paar im bisherigen Tagesverlauf eine...

