FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
OCUPHIRE PHARMA DL-,0001 R3X1 US67577R1023
AB/FROM ONWARDS 19.05.2022 14:12 CET
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OCUPHIRE PHARMA DL-,0001 R3X1 US67577R1023
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