Der Vizepräsident der Europäischen Zentralbank, Luis de Guindos, sagte am Donnerstag, dass der Preisanstieg in der Eurozone in den kommenden Monaten höchstwahrscheinlich hoch bleiben wird, berichtet Reuters. Die mittelfristigen Inflationserwartungen bleiben verankert und nahe an unserem Ziel von 2,0%, fügte de Guindos hinzu. Die EZB muss bei der Normalisierung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...