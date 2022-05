Offenbach - Der deutsche Wetterdienst warnt für Donnerstagnachmittag und bis zum Abend vor schweren Gewittern im Westen und Nordwesten Deutschlands. Betroffen seien Teile der Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz, hieß es.



Wegen orkanartiger Böen oder Orkanböen sei Vorsicht geboten vor entwurzelten Bäumen, herabstürzenden Dachziegeln oder anderen Gegenstände, außerdem seien Schäden an Gebäudeteilen zu erwarten. Durch heftigen Starkregen könnte es auch lokal zu Überflutungen von Kellern und Straßen kommen. Durch Hagelschlag seien dem Wetterdienst zufolge Schäden an Gebäuden, Autos und landwirtschaftlichen Kulturen nicht ausgeschlossen. Ein Hoch verlagert sich von Polen aus langsam südostwärts in Richtung Balkan.



An dessen westlicher Flanke gelangt weiterhin sehr warme und zunehmend feuchte Luft nach Deutschland.

