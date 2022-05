Der Goldpreis kann kurz vor dem Handelsstart in den USA deutlich ins Plus drehen. Die Notierung für das Edelmetall liegt aktuell knapp 24 Dollar im Plus. Der Grund: Der Philly Fed Index enttäuscht. Das lastet zwar auf den Aktienmärkten, doch der Goldpreis kann profitieren, da die Fed auch diesen Index bei der Beurteilung des Marktes mit einbeziehen wird.Der Philly Fed Index misst den Geschäftsausblick des verarbeitenden Gewerbes. Der Markt war davon ausgegangen, dass der Index einen Wert von 14,9 ...

