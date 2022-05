Mainz (ots) -ZDF-ProgrammhinweisBitte aktualisierte Programmtexte beachten!!Sonntag, 22. Mai 2022, 12.00 UhrZDF-FernsehgartenAndrea Kiewel präsentiert Musik und Gästelive aus dem Sendezentrum MainzKiwi hat sich jede Menge Vier- und Zweibeiner in den "ZDF-Fernsehgarten" eingeladen: Esel, Assistenzhunde, Welpen, Kitten, und gigantische Dinos sorgen für tierischen Spaß.Gäste: Crash Test Dummies, Iggi Kelly, Sonia Liebing, Julian Reim, Nick Howard, Stereoact, Harry Laffontien, Senta, Thorsteinn Einarsson, Neonlicht und Mike Singer.Sonntag, 12. Juni 2022, 8.35 Uhr1, 2 oder 3Leben auf der RaumstationQuizzen & Wissen mit EltonDer deutsche Astronaut Matthias Maurer startete Ende 2021 zu einem mehrmonatigen Aufenthalt zur internationalen Raumstation ISS. Sein Aufenthalt dort oben steht im Mittelpunkt der Sendung.Zu Gast im Studio ist die Meteorologin und angehende Astronautin Insa Thiele-Eich. Sie berichtet unter anderem von den Experimenten an Bord der ISS. Kinderreporterin Martha besucht das DLR-Kontrollzentrum in Bayern und erforscht den Stundenplan der Astronauten.Es gibt viele Fragen rund um den Aufenthalt im Weltall: Was brauchen Astronauten beim Haareschneiden in der Schwerelosigkeit unbedingt, und was passiert mit Wasser in der Schwerelosigkeit? Wenn Raketen auf der Startrampe stehen, bildet sich kurz vor dem Start eine weiße Wolke. Was es damit auf sich hat, müssen die Kandidatenteams im Studio von Elton und Piet herausbekommen. Und die Frage beantworten, warum die Kapsel, in der die Astronauten von der ISS wieder auf die Erde zurückkehren, ihre Steuerdüsen gegen die Flugrichtung dreht.Die Rateteams kommen diesmal aus München/Deutschland, Timelkam/Österreich und Brighton/England.Die Quizshow für die ganze Familie. "1, 2 oder 3" vermittelt Wissen auf unterhaltsame und spielerische Weise. Helle Köpfe sind gefragt und auch flinke Beine. Denn die Rateteams geben ihre Antworten durch das Springen auf eines der Antwortfelder.Bei "1, 2 oder 3" können die Fans zu Hause über HbbTV live mitspielen, und bereits ausgestrahlte Sendungen lassen sich auch online über 12oder3.de oder die ZDFtivi-App beim Videoquiz nachspielen. Wer noch nicht genug hat, kann im Zockerquiz quizzen ohne Ende.Für Vorschulkinder gibt es auf zdftivi.de und in der ZDFtivi-App das Angebot "Moin Piet - Quiz mit Quatsch".Sonntag, 26. Juni 2022, 08.35 Uhr1, 2 oder 3Vulkane: Lava, Bims und heißer DampfQuizzen & Wissen mit EltonHeiße Lava, riesige Krater und gefährliche Aschewolken: Bei "1, 2 oder 3" dreht sich alles um Vulkane. Im Studio ist Vulkanforscherin Ulla Lohmann. Sie erzählt von ihren Expeditionen.Außerdem erklärt sie die Unterschiede zwischen den verschiedenen Arten von Vulkanen. Von den Rateteams möchte sie wissen, was nach einem Vulkanausbruch mit dem Erdklima passieren kann. Reporterkind Enya hat die Geologin Sabine Kummer in der Vulkaneifel getroffen.Von ihr möchte sie mehr über aktive Vulkane erfahren. Mit welchem Trick kann man Vulkangestein erkennen? Was finden Forschende manchmal in Lavagestein, und wieso riecht es in der Nähe von Vulkanen oft so unangenehm?Diesen Fragen und noch mehr stellen sich die Rateteams. Sie kommen aus Bad Sulza/Deutschland, Weistrach/Österreich und Vaduz/Liechtenstein.Die Quizshow für die ganze Familie. "1, 2 oder 3" vermittelt Wissen auf unterhaltsame und spielerische Weise. Helle Köpfe sind gefragt und auch flinke Beine. Denn die Rateteams geben ihre Antworten durch das Springen auf eines der Antwortfelder.Bei "1, 2 oder 3" können die Fans zu Hause über HbbTV live mitspielen, und bereits ausgestrahlte Sendungen lassen sich auch online über 12oder3.de oder die ZDFtivi-App beim Videoquiz nachspielen. Wer noch nicht genug hat, kann im Zockerquiz quizzen ohne Ende.Für Vorschulkinder gibt es auf zdftivi.de und in der ZDFtivi-App das Angebot "Moin Piet - Quiz mit Quatsch".Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5226912