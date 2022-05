DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 20. Mai (vorläufige Fassung)

=== *** 00:01 DE/Bundesfinanzministerium, Monatsbericht Mai mit Entwicklung der Steuereinnahmen *** 07:30 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, Jahresergebnis, Genf *** 08:00 DE/Erzeugerpreise April PROGNOSE: +1,2% gg Vm/+31,3% gg Vj zuvor: +4,9% gg Vm/+30,9% gg Vj *** 08:00 DE/Frühindikator Außenhandel zu Exporten in Nicht-EU-Staaten April 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin - DE/Pressekonferenzen zu den Ergebnissen der Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses zum Bundeshaushalt 2022, Berlin 09:00 AfD 10:00 CDU/CSU 11:00 Linke 12:00 SPD, Grüne, FDP 09:30 DE/Bundesrat, Plenum, Berlin 09:30 EU/Treffen der Entwicklungsminister, Brüssel 10:00 DE/Wacker Chemie AG, Online-HV 12:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Teilnahme am Youth7-Gipfel, Berlin 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin 13:00 DE/Stratec SE, Online-HV *** 14:00 SE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Diskussion zu "Macro-bridging policies - effectiveness and costs" bei Symposium der Nobel Foundation, Stockholm 15:00 DE/Bundeskanzler Scholz, PK nach Gespräch mit dem Emir von Katar, Tamim bin Hamad al Thani, Berlin *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone Mai (Vorabschätzung) PROGNOSE: -21,5 zuvor: -22,0 *** - DE/G7, Abschluss Treffen der Finanzminister und Notenbankgouverneure; 13:45 gemeinsame PK von Bundesfinanzminister Lindner und Bundesbank- Präsident Nagel, Bonn - DE/Eurex, Kleiner Verfallstag für Aktienindex-Optionen - EU/Ratingüberprüfungen für Irland (S&P), Malta (Moody's), Portugal (Moody's), Slowakei (S&P), Slowenien (Fitch) - CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe des Referenzzinses für Bankkredite (LPR) ===

