… die Herstellung von "sauberem" Ammoniak ("clean ammonia"). Am Standort Geismar, Louisiana, könnte für 2 Mrd. $ eine Anlage mit 1,2 Mio. Tonnen Jahreskapazität entstehen.



Dabei will NUTRIEN nach eigener Aussage eine Minderung der Kohlendioxid-Emission um mindestens 90 % gegenüber herkömmlichen Anlagen erzielen. Die volle Kapazität könnte bei einem Baubeginn 2024 im Jahr 2027 erreicht werden.



Durch spätere Modifikationen sei es möglich, die Anlage auf Netto-Null-Emission zu bringen, so das kanadische Unternehmen. In der ersten Phase soll die Produktion unter Einsatz von Erdgas ablaufen, somit handelt es sich dann noch nicht um echt "grünen" Ammoniak.



Für den Abtransport und die Einlagerung von abgeschiedenem Kohlendioxid wurde eine Erweiterung der bestehenden Kooperation mit DENBURY vereinbart.



Ein weitere Kooperation wurde mit MITSUBISHI CORPORATION eingestielt, die bis zu 40 % der Produktionsmenge auf asiatische Märkte transportieren werde, zum dortigen Einsatz als Treibstoff.



Die NUTRIEN-Aktie gibt im vorbörslichen US-Handel 0,5 % nach und notiert bei 101 $.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



