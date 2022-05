NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem Ausverkauf am New Yorker Aktienmarkt zur Wochenmitte geht es auch am Donnerstag mit den Kursen weiter in den Keller. Die Sorgen, dass die starken Preissteigerungen die Unternehmen immer mehr belasten, scheinen sich am Markt durchzusetzen.

Der Leitindex Dow Jones Industrial fiel im frühen Handel auf den tiefsten Stand seit März 2021. Zuletzt verlor er 1,44 Prozent auf 31 036 Punkte. Der marktbreite S&P 500 sank um 1,17 Prozent auf 3878 Punkte.

Auch dem technologielastigen Nasdaq 100 gelang nach seinem Vortagesverlust von gut fünf Prozent keine Wende mit zuletzt minus 1,09 Prozent auf 11 798 Zähler. Der in der Vorwoche erreichte tiefste Stand seit November 2020 rückt näher. Neue Hiobsbotschaften für den Technologiesektor kamen nun vom Netzwerkausrüster Cisco , der seine Jahresumsatzziele nach einem schwachen Quartal wegen anhaltender Lieferkettenprobleme und Corona-Lockdowns in China deutlich stutzte./ajx/he

US17275R1023, US2605661048, US6311011026, US78378X1072, 2455711