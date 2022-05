Nach dem Ausverkauf am New Yorker Aktienmarkt zur Wochenmitte geht es auch am Donnerstag mit den Kursen weiter in den Keller.New York - Nach dem Ausverkauf am New Yorker Aktienmarkt zur Wochenmitte geht es auch am Donnerstag mit den Kursen weiter in den Keller. Die Sorgen, dass die starken Preissteigerungen die Unternehmen immer mehr belasten, scheinen sich am Markt durchzusetzen. Der Leitindex Dow Jones Industrial fiel im frühen Handel auf den tiefsten Stand seit März 2021. Zuletzt verlor er 1,44 Prozent auf 31'036...

