Bad Wimpfen (ots) -In der Juni-Ausgabe der Stiftung Warentest erhalten die "Eismeergarnelen" der Lidl-Eigenmarke "Ocean Sea" das Testurteil "Gut" (1,9). Besonders hervorzuheben ist hierbei das sensorische Urteil: Das Produkt bekommt die Note "Sehr gut" (1,5), da die Garnelen leicht nach Meer schmecken, knackig und doch zart sind. Für die mikrobiologische Qualität erhalten die "Ocean Sea Eismeergarnelen" ebenfalls die Note "Sehr gut" (1,1). Mit 1,63 Euro für 100 Gramm gehören die Garnelen von der Lidl-Eigenmarke zudem zu den Günstigsten im Test.Auch im Near-Food-Bereich punktet Lidl. So bewertet die Stiftung Warentest das "W5 Ultra-Power" Spülmittel-Konzentrat mit dem Gesamturteil "Gut" (1,9). Vor allem die Ergiebigkeit des Lidl-Produkts überzeugte: Hierfür gibt es die Note "Sehr gut" (1,1). In der Kategorie Gesundheit erhält das Produkt "W5 Ultra-Power" die Note "Gut" (1,8).In beiden Fällen zeigt sich erneut die Kernkompetenz von Lidl: gute Qualität zum gewohnt günstigen Lidl-Preis.