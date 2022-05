Im März 2020 wurde über das Vermögen der Anglo Austrian AAB AG, ehemals Meinl Bank, ein Konkursverfahren eröffnet, am 17. Mai 2022 fand laut KSV am Handelsgericht Wien die Zwischenverteilungstagsatzung statt. Aus Verwertungserlösen sowie aus erfolgreich geltend gemachten Anfechtungsansprüchen konnten Einnahmen zugunsten der Insolvenzmasse erwirtschaftet werden, welche nunmehr eine erste Zwischenverteilung an die Einlagensicherung in der Höhe von rund 39 Prozent ermöglichen, wie der KSV mitteilt. Da es sich um einen Bankenkonkurs handelt, genießt die Einlagensicherung aufgrund der anzuwendenden Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Sanierung und Abwicklung von Banken (BaSAG) eine "Vorrangstellung" gegenüber den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...