Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) -- Teil der 30-Millionen-CAD-Investition des Unternehmens in den Standort Aurora, Kanada- Erste Projekte im klinischen und kommerziellen Maßstab wurden erfolgreich abgeschlossen- Neue Anlage umfasst Reaktorsätze, Filtrations- und TrocknungsmöglichkeitenDer Geschäftsbereich Pharma Solutions von Piramal Pharma Limited, ein führendes Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen (CDMO), gab heute bekannt, dass eine neue Anlage für pharmazeutische Wirkstoffe (API) am Standort des Unternehmens in Aurora, Ontario, in Betrieb genommen wurde und die ersten Produktionsläufe erfolgreich abgeschlossen hat.Die neue Anlage, die im Rahmen einer Investition in Höhe von 30 Millionen kanadischer Dollar in den Standort Aurora errichtet wurde, verfügt über mehr als zehntausend Quadratmeter neue Produktionsfläche und umfasst zwei neue Reaktorsuiten mit zusätzlichen Filtrations- und Trocknungsmöglichkeiten. Es wird die anhaltende Kundennachfrage nach dem Fachwissen von Piramal Pharma Solutions im Bereich der Wirkstoffe unterstützen und die Fähigkeit des Unternehmens zur Herstellung von Wirkstoffen im klinischen und kommerziellen Maßstab, einschließlich hochwirksamer Wirkstoffe, die einen Arbeitsplatzgrenzwert (OEL) von 1 mcg/m3 erfordern, verbessern und erweitern.Seit der Inbetriebnahme hat die Anlage erfolgreich Programme für Kunden umgesetzt, darunter eine Prozessvalidierungskampagne, eine Registrierungskampagne für die klinische Wiederversorgung und eine technische Kampagne. Es besteht eine starke Kundennachfrage nach der Kapazität der neuen Anlage, und für die Zukunft ist eine Reihe von Projekten im klinischen und kommerziellen Maßstab geplant.Peter DeYoung, Chief Executive Officer, Piramal Pharma Solutions, sagte: "Es ist aufregend zu sehen, wie die Kapazitätserweiterung in unserer Anlage in Aurora, Kanada, für unsere Kunden zu greifen beginnt. Wir haben unser Ziel erreicht, unsere Präsenz in Kanada zu verstärken, API-Entwicklung und kommerzielle Unterstützung für andere Regionen wie Nordamerika und Europa hinzuzufügen und die Marktnachfrage nach integrierten Lösungen zu unterstützen. Als patientenzentrierte Organisation ist dies ein weiteres Beispiel für unser Engagement im Dienste der Patienten und für die Verringerung der Krankheitslast."Mit erfolgreichen Inspektionen durch die US-amerikanische FDA, die britische MHRA und die PMDA kann die Anlage von Piramal Pharma Solutions in Aurora eine hervorragende Erfolgsbilanz in Bezug auf die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften vorweisen und hat sich verpflichtet, die höchsten Standards in Bezug auf Umwelt, Gesundheit und Sicherheit einzuhalten.Informationen zu Piramal Pharma Solutions:Piramal Pharma Solutions (PPS) ist ein Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen (CDMO), das End-to-End-Entwicklungs- und Herstellungslösungen für den gesamten Lebenszyklus von Arzneimitteln anbietet. Wir bedienen unsere Kunden über ein weltweit integriertes Netzwerk von Einrichtungen in Nordamerika, Europa und Asien. Dadurch sind wir in der Lage, eine umfassende Palette von Dienstleistungen anzubieten, darunter Lösungen für die Arzneimittelforschung, Prozess- und pharmazeutische Entwicklungsdienste, klinische Prüfpräparate, kommerzielle Lieferung von Pharmawirkstoffen und fertigen Darreichungsformen. Wir bieten auch spezialisierte Dienstleistungen wie die Entwicklung und Herstellung von hochwirksamen Wirkstoffen, Antikörper-Wirkstoff-Konjugationen, sterile Abfüllung/Fertigstellung, Peptidprodukte und -dienstleistungen sowie wirksame feste orale Arzneimittel. PPS bietet auch Entwicklungs- und Produktionsdienstleistungen für Biologika an, darunter Impfstoffe, Gentherapien und monoklonale Antikörper, die durch die Investition von Piramal Pharma Limited in Yapan Bio Private Limited ermöglicht wurden. Unsere Erfolgsbilanz als zuverlässiger Dienstleister mit Erfahrung in verschiedenen Technologien macht uns zu einem bevorzugten Partner für innovative und generische Unternehmen weltweit.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.piramalpharmasolutions.com | Twitter (https://twitter.com/PiramalPharma) | LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/piramal-pharma-solutions)Informationen zu Piramal Pharma Ltd.Piramal Pharma Limited (PPL) bietet ein Portfolio differenzierter Produkte und Dienstleistungen an, die in 15 globalen Produktionsstätten und über ein globales Vertriebsnetz in über 100 Ländern hergestellt werden. PPL umfasst: Piramal Pharma Solutions (PPS), ein integriertes Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen; Piramal Critical Care (PCC), ein komplexes Krankenhausgenerikageschäft, und das indische Consumer-Healthcare-Geschäft, das rezeptfreie Produkte verkauft. PPS bietet End-to-End-Entwicklungs- und Herstellungslösungen durch ein weltweit integriertes Netzwerk von Einrichtungen über den gesamten Lebenszyklus von Medikamenten für innovative und generische Unternehmen. Das komplexe Produktportfolio der PCC für Krankenhäuser umfasst Inhalationsanästhetika, intrathekale Therapien zur Spastik- und Schmerzbehandlung, injizierbare Schmerzmittel und Anästhetika, injizierbare Antiinfektiva und andere Therapien. Das indische Consumer-Healthcare-Geschäft gehört zu den führenden Akteuren in Indien im Bereich der Selbstpflege und verfügt über etablierte Marken auf dem indischen Consumer-Healthcare-Markt. Darüber hinaus hat PPL ein Joint Venture mit Allergan, einem führenden Unternehmen im Bereich der Ophthalmologie auf dem indischen Formulierungsmarkt. Im Oktober 2020 erhielt das Unternehmen eine Wachstumsinvestition von der Carlyle Group.Weitere Informationen finden Sie unter www.piramal.com | Facebook (https://www.facebook.com/PiramalGroup/) | Twitter (https://twitter.com/PiramalGroup?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor) | LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/281918/admin/)Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1821152/Aurora_1.jpgFoto: https://mma.prnewswire.com/media/1821153/Aurora_2.jpgFoto: https://mma.prnewswire.com/media/1821155/Peter_DeYoung_CEO.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1726186/Piramal_Pharma_Solutions_Logo.jpgPressekontakt:Rajiv Banerjee,Corporate Communications,Rajiv.Banerjee@piramal.com; Für Investoren: Anupam Jain,Investor Relations,investor.relations@piramal.com; Madiha Vahid,Corporate Communications,Piramal Enterprises LTD. Madiha.Vahid@piramal.comOriginal-Content von: Piramal Pharma Solutions, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/126007/5227035