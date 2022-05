Die Ankündigungen von SPAC-Deals nehmen kein Ende. Am Donnerstag gab Near Intelligence Holdings bekannt, über die Fusion mit KludeIn I Acquisition an die Nasdaq kommen zu wollen. Die Bewertung des Software-as-a-Services-Unternehmens aus dem Segment Marketing-Daten liegt dabei im dreistelligen Millionenbereich.Near hat in den zehn Jahren seit der Gründung eine Datenbank aufgebaut, die laut Unternehmensangaben inzwischen 1,6 Milliarden Nutzer-IDs umfasst. Diese sind 70 Millionen Orten in 44 Ländern ...

