DGAP-News: TRADEGATE AG Wertpapierhandelsbank / Schlagwort(e): Sonstiges

TRADEGATE AG erhöht ihren Anteil an der Tradegate Exchange GmbH



19.05.2022 / 17:39

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Berlin, 19. Mai 2022

Tradegate AG erhöht ihren Anteil an der Tradegate Exchange GmbH



Die Tradegate AG hat mit den Gesellschaftern Deutsche Börse AG und Verein Berliner Börse e.V.

einen Vorvertrag abgeschlossen, wonach sie ihren Anteil an der Tradegate Exchange GmbH gegen die Einbringung von Marken-Nutzungsrechten auf 43 % erhöhen wird. Zukünftig sollen die Deutsche Börse AG ebenfalls 43 % und der Verein Berliner Börse e.V. rund 14 % an der Tradegate Exchange GmbH halten. Die beabsichtigten Anpassungen der Beteiligungsverhältnisse an der Tradegate Exchange GmbH waren bereits mit Abschluss der Integration der Börse Berlin AG in die Tradegate Exchange GmbH im Jahr 2019 vorgesehen und werden nun umgesetzt. Über die Tradegate AG Wertpapierhandelsbank: Die Tradegate AG Wertpapierhandelsbank ist ein CRR-Kreditinstitut. Schwerpunkt der Unternehmung ist die Tätigkeit als Spezialist bzw. Skontroführer für ca. siebentausendfünfhundert Wertpapiergattungen (Aktien und ETFs) an der auf die Bedürfnisse von Privatanlegern spezialisierten Tradegate Exchange mit Sitz in Berlin sowie an der Frankfurter Wertpapierbörse und der Börse Berlin. Darüber hinaus ist die Tradegate AG Wertpapierhandelsbank als Systematischer Internalisierer tätig und betreibt unter der Marke ‚Berliner Effektenbank' exklusives Private Banking. Kontakt: Investor und Public Relations

Catherine Hughes

Telefon: 030 - 890 21-145

E-Mail: chughes@tradegate.de

19.05.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de