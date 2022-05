Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel am Donnerstag tiefrot abgeschlossen. Rund um den Globus haben Inflations- und Rezessionsängste die Börsen auf Talfahrt geschickt.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel am Donnerstag tiefrot abgeschlossen. Rund um den Globus haben Inflations- und Rezessionsängste die Börsen auf Talfahrt geschickt, so auch den Schweizer Leitindex SMI. Immerhin konnte sich der SMI gegen Handelsende hin etwas von den Tagestiefstwerten absetzen. Auffällig waren die deutlichen Abgaben des Schwergewichts Nestlé, nachdem tags zuvor die...

Den vollständigen Artikel lesen ...