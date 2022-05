Jetzt zählt es -- Die Rennsaison beginnt für das Team Speed Monkeys wieder am nächsten Wochenende und das Warten hat endlich ein Ende.Bereits an diesem Wochenende startet die neue Saison in der DTM Trophy auf dem Lausitzring. Nach monatelanger harter und schweißtreibender Vorbereitung ist erneut das Team von den Speed Monkeys dabei. Die beiden Piloten Jacob Riegel und Nick Hancke pilotieren anders als in der Vorsaison einen Aston Martin Vantage GT4.Obwohl man die Resultate erst in der Saison sieht, gehört die Vorbereitung zu den wichtigsten Faktoren ...

