Der Fear-&-Greed-Index zeigt die Stimmung auf dem Kryptomarkt an. Demnach ist die Angst vor einem Bitcoin-Crash derzeit so hoch wie überhaupt nur einmal zuvor in der Geschichte. Auch ein weiterer historischer Negativrekord ist geknackt worden. Der beispiellose Crash rund um das Kryptoprojekt Terra, dessen digitale Währung Luna praktisch einen Totalverlust erlitten hat, und dessen Stablecoin Terra-USD (UST) statt einem US-Dollar nur noch knapp 0,09 Dollar wert ist, drückt auf die Stimmung auf dem Kryptomarkt. Insbesondere weil mit Tether einer der wichtigsten Stablecoins in der vergangenen Woche auch alles andere als wertstabil war. ...

