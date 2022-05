TORONTO, May 19, 2022, einer von The Globe and Mail entwickelten KI-gestützten Automatisierungs-, Optimierungs- und Prognoseplattform, die Abonnementkonversionen um 45 % steigern. Ihr Erfolg mit Sophi hat dem Konzern auch einen Platz als Finalist bei den Digiday Media Awards eingebracht, die diese Woche bekannt gegeben wurden.



Neil Katz, Chief Customer Officer von Advance Local, sagte: "Wir wollten sehen, wie weit uns Sophi voranbringen kann, also haben wir die Sophi Content Paywall auf einer unserer größten Websites getestet. Die Ergebnisse waren umwälzend. Wir hofften auf eine Steigerung der Konversionsrate um 10 %., aber mit Sophi erzielten wir ein vierfach höheres Ergebnis. Wir sind gerade dabei, Sophi-Lösungen an weiteren Standorten einzuführen."

Advance Local begann mit dem Einsatz der Sophi Content Paywall Engine auf einer seiner größten Websites, cleveland.com, um einen besseren Einblick in den Wert seiner Inhalte zu erhalten und sein neues Abonnementgeschäft anzukurbeln. Die Technologie nutzt fortschrittliche natürliche Sprachverarbeitung (NLP), um jeden Inhalt zu analysieren und auszuwählen, welche Artikel hinter eine Bezahlschranke gestellt werden sollen. Es werden nur solche Artikel ausgewählt, bei denen die Möglichkeit von Abonnementeinnahmen die entgangenen Werbeeinnahmen überwiegt.

Während eines Experiments, bei dem Advance die Leistung von Sophi im Vergleich zu ihrer bestehenden Bezahlschranke testen konnte, präsentierte Sophi ungefähr die gleiche Anzahl von Bezahlschranken und erzielte eine Steigerung der Gesamtkonversionsrate um 45 %. Außerdem wurde erkannt, dass Inhalte, von denen die Redakteure dies nicht erwartet hatten, Abonnements generierten.

John Hassell, Senior Vice President und Editorial Director von Advance Local, sagte: "Wir wollten sehen, ob die Paywall von Sophi die Abonnentengewinnung um 10 % steigern kann, und dieses Ziel wurde weit übertroffen. In Bezug auf die Plattform und die Art und Weise, wie sie uns zeigt, wie wertvoll unsere redaktionellen Inhalte für unser Publikum sind, haben wir ein gutes Gefühl."

Advance Local ist zudem Finalist bei den Digiday Media Awardsin der Kategorie "Best Subscription or Membership Product" für die Nutzung der Sophi Content Paywall Engine.

"Advance Local ist eine unglaublich innovative Organisation, bei der wir beobachten konnten, dass sie die Grenzen immer weiter hinausschiebt. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit diesem Haus", sagte Mike O'Neill, Mitgründer und CEO von Sophi.io. "Wir sehen, dass die vom Unternehmen eingesetzte Bezahlschranke für Inhalte einen großen Nutzen bringt, und wir freuen uns darauf, weitere Spitzentechnologien in diese sehr starke Marke einzuführen."

Über Advance Local

Advance Local) ist einer der größten Medienkonzerne in den USA. Das Unternehmen betreibt 10 führende Nachrichten- und Informationsorganisationen und erreicht mit seinem hochwertigen Qualitätsjournalismus monatlich 55 Millionen Menschen auf den verschiedensten Plattformen. Es engagiert sich für einen unübertroffenen Lokaljournalismus, der das Leben von Millionen von Menschen bereichert.

Über Sophi.io

Sophi.io) wurde von The Globe and Mail entwickelt, um Content Publisher bei wichtigen strategischen und taktischen Entscheidungen zu unterstützen. Es handelt sich um eine Suite von KI- und ML-gestützten Automatisierungs-, Optimierungs- und Vorhersagelösungen wie Sophi Site Automation, Sophi for Paywalls und Sophi for First Party Data. Darüber hinaus unterstützt Sophi die automatisierte Drucklegung von schablonenfreiem Print-Publishing mit einem Klick. Sophi ist darauf ausgelegt, die Kennzahlen zu verbessern, die für Ihr Unternehmen am wichtigsten sind, z. B. Abonnentenbindung und -akquise, Interaktion, Aktualität, Häufigkeit und Volumen.