Am 19. Mai veranstaltete xFusion seinen ersten European Partner Summit 2022 unter dem Motto "Together for a Better Future". xFusion Digital Technologies Co., Ltd. lud dazu Dutzende von wichtigen Partnern aus über 10 Ländern ein, darunter Frankreich, Deutschland, die Schweiz, Schweden, Polen, Ungarn und Länder der nordischen Region, um über die Zukunft und neue Wertschöpfungsmöglichkeiten in der Branche zu diskutieren.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220519005815/de/

(Photo: Business Wire)

Terry Fang, President des xFusion Global Marketing and Sales Department, hielt eine Begrüßungsrede im Namen von xFusion. Im Anschluss informierten Intel und andere Partner über die neuesten Konzepte und Praktiken in der europäischen digitalen Wirtschaft und konzentrierten sich dabei auf Themen wie die industrielle Digitalisierung und Intelligentisierung. Auch machten sie Vorschläge für die Entwicklung industrieller digitaler Intelligenz.

Zusammenarbeit mit Partnern an einem neuen europäischen digitalen Ökosystem

Europa steht am Übergang vom Zeitalter der digitalen Wirtschaft zu einer digitalen und intelligenten Ära. Die Digitalisierung und Intelligentisierung sind zu neuen Motoren des weltweiten Wirtschaftswachstums in der Zeit nach der Pandemie geworden. Vor dem Hintergrund der steigenden Marktnachfrage nach Rechenleistung ist eine qualitativ hochwertige und intelligente Entwicklung zu einem wichtigen Trend in der Computerbranche geworden.

Frank Qin, General Manager von xFusion Europe, sagte in seiner Keynote-Rede: "Der europäische Markt gehört zu den wichtigsten Märkten für die globale IT-Branche. Er ist nicht nur für seine enorme Marktkapazität bekannt, sondern auch für seine Spitzenqualität und technologischen Innovationen. Wir haben uns ja mit unseren europäischen Partnern in diesem Land zusammengetan und für zahlreiche europäische Kunden Computerprodukte, -lösungen und -dienstleistungen bereitgestellt. Als innovatives und zukunftsorientiertes Unternehmen tritt xFusion jetzt in Europa an. Wir sind fest entschlossen, unseren europäischen Kunden und Partnern mit gezielteren, innovativeren und besser integrierten Konzepten und Praktiken einen Mehrwert zu bieten und damit zur digitalen Transformation der europäischen Industrie beizutragen."

Für xFusion sind seine europäischen Partner mehr als nur Kooperationspartner, sie sind auch "Geschäftspartner". xFusion verstärkt seine Investitionen in seine europäischen Partner auf einem Markt mit unendlichen Möglichkeiten. Beim Aufbau von Partnerschaften bekennt sich xFusion zu der Vorstellung, "gemeinsam Werte zu schaffen und Wachstum zu erzielen, mit einer gemeinsamen Überzeugung". Bei der Betreuung seiner Kunden folgt xFusion dem Prinzip, " unsere Partner an die erste Stelle zu setzen und gemeinsam mit Integrität Wachstum zu erzielen." xFusion unterstützt seine europäischen Partner dabei, die Chancen der Zeit zu nutzen und eine hochwertige, intelligente Modernisierung der europäischen digitalen Wirtschaft zu vollziehen, die einen Entwicklungsvorsprung sichert.

"Die Zeiten bieten uns neue Möglichkeiten. Ich möchte mich anlässlich dieses Gipfeltreffens für die Anerkennung und Unterstützung durch unsere wichtigsten Partner bedanken. Gleichzeitig freuen wir uns darauf, dass sich uns weiterer Partner auf dem Weg des europäischen Unternehmertums anschließen. Wir werden gemeinsam eine bessere Zukunft entdecken, gestalten und teilen!"

Auf dem European Partner Summit berichtete xFusion über sein Gesamtgeschäft, seine Produktdienstleistungen und seine Erfolge in Europa, insbesondere auch in Frankreich. Ganz im Sinne seiner Marktentwicklungsstrategie "Vorrang für unsere Partner" hat xFusion Schulungen für lokale Partner durchgeführt, um deren Wettbewerbsfähigkeit zu steigern.

Auf dem Gipfeltreffen bezeichnete Intel xFusion als wertvollen Partner, der eine wichtige Rolle in seiner IT-Infrastruktur spielt. Intel wird seine technische Zusammenarbeit mit xFusion weiter vertiefen, um die digitale Transformation von Endkunden in Europa u. a. mit Innovationen zu fördern.

Gemeinsam F&E-Innovation verbessern und neue industrielle Werte schaffen

Dank nachhaltig steigender F&E-Innovationen und -Investitionen konnte das führende Angebot von xFusion im Bereich Rechenleistungs-Infrastruktur und -dienste gestärkt werden. Aus diesem Grund genießen die Server-Produkte von xFusion auch nach zwei Jahrzehnten noch das Vertrauen der Kunden. xFusion ist ein führender globaler Anbieter von Infrastruktur und Diensten für Rechenleistung. Gegenwärtig beschäftigt das Unternehmen mehr als 2000 Mitarbeiter, arbeitet eng mit mehr als 3100 Partnern, sieben regionalen Einheiten und fünf Lieferzentren weltweit zusammen und verfügt über mehr als 2000 Patente.

Bis zum heutige Tage arbeiten die Ingenieure von xFusion beständig am Aufbau von führender Rechenleistungskapazität und Servicekompetenz neun zentrale Labore sind im Bau befindlich, die Wärmedesign, Zuverlässigkeit, grüne Energie und andere Aspekte abdecken, um die Wettbewerbsfähigkeit der Produkte und Lösungen kontinuierlich zu verbessern.

Im Rahmen des Gipfeltreffens veranstalte xFusion die Zertifikat-Autorisierungs-Zeremonie und die Verleihung des Preises für den Erstverkauf-Durchbruch für die erste Gruppe von europäischen Partnern. Die Vertreter der wichtigsten Partner erzählten von der Zusammenarbeit mit xFusion und bestätigten die Wettbewerbsfähigkeit, Produktqualität, Zuverlässigkeit und technische End-to-End-Garantie der FusionServer-Produkte und -Lösungen. Sie bekundeten ihre Hoffnung, zusammen mit xFusion mit Zuversicht und Vorfreude zu wachsen und sich zu entwickeln.

Gipfelreffen endet mit Fortsetzung der Win-Win-Kooperation

Der European Partner Summit 2022 von xFusion endete als voller Erfolg. Die Praxis von xFusion und seinen europäischen Partnern der Erkundung von Grenzen und der Zusammenarbeit beim gemeinsamen Schaffen, Gewinnen und Teilen in der Digitalisierung wird hingegen beständig weiter verfolgt.

Für die Zukunft hat sich xFusion zum Ziel gesetzt, im Bereich der digitalen Transformation ein zuverlässiger und innovativer Partner für europäische Unternehmen zu werden. Mithilfe kontinuierlicher Innovation beabsichtigt das Unternehmen seinen Kunden integrierte, vielfältige und für alle Szenarien geeignete Produkte und Lösungen im Bereich der intelligenten Datenverarbeitung anbieten, damit die Unternehmen, die sie einsetzen, ihre Stabilität, Effizienz und Intelligenz steigern können.

Gestützt auf eine innovative globale Vision, beständige harte Arbeit und tiefe Einsichten in die Branche wird xFusion weiterhin mit globalen Kunden und Partnern zusammenarbeiten, um Entwicklungskraft durch verschiedene Initiativen zu sammeln und gemeinsam eine hochwertige Entwicklung der globalen digitalen Wirtschaft zu fördern, durch die mehr digitale intelligente Werte erschlossen werden.

Unter dem Motto "Together for a Better Future" schafft xFusion unendliche Möglichkeiten in der digitalen Welt mit Partnern!

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220519005815/de/

Contacts:

Cao Yang +86 13801103080