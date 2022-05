FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Eintracht Frankfurt:

"Die Reise der Frankfurter Eintracht in der Europa League war eine einzige Demonstration gegen Versuche, den Fußball zu einer noch größeren Kommerzmaschine aufzublasen und ihm das letzte Stück Seele herauszureißen. Und auch ein Hinweis für den DFB, es mit dem Marketinggetöse rund um die Nationalmannschaft nicht zu übertreiben. Das letzte Lagerfeuer, an dem sich die Deutschen versammeln, brennt eben nicht mehr bei Länderspielen. Traditionsklubs wie der FC Schalke, der den Wiederaufstieg in die Bundesliga schaffte, oder wie Rot-Weiss Essen, das mit dem Aufstieg in die dritte Liga den Sprung zurück in den bezahlten Fußball schaffte, haben ihre Region ebenfalls in Begeisterung versetzt. Das wird am Samstag im Schwarzwald nicht anders sein - dann spielt der SC Freiburg im Pokalfinale"./yyzz/DP/he