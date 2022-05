Mit dem Quick-Start-Programm führt Zilliant neue Spielregeln für Preisgestaltung und Vertrieb ein und bietet branchenführende Vorlaufzeiten von drei bis acht Wochen für seine marktführenden, speziell zusammengestellten Paketlösungen zur Rationalisierung maßgeblicher kommerzieller Funktionen

Mit dem ersten Quick-Start-Paket für globale und landesspezifische Preislisten können Unternehmen mit dem Zilliant Price Manager in nur gerade vier Wochen betriebsbereit sein

Die globalen und landesspezifischen Preislisten in Quick Start ermöglichen global tätigen Unternehmen eine Rationalisierung der Preismanagementfunktion, indem sie einen standardisierten Preiswasserfall und verschiedene globale und landesspezifische Funktionen für das Listenmanagement bieten

Zilliant, der Branchenführer im Bereich von intelligenten End-to-End-Preisgestaltungslösungen und Verkaufsberatungssoftware, hat heute sein Quick-Start-Programm angekündigt, das erheblich schnellere Vorlaufzeiten für seine Software ermöglicht, was die Wertschöpfung für die Kunden beschleunigt. Das erste Quick-Start-Paket im Rahmen dieses bahnbrechenden Programms heißt "Zilliant Quick Start for Global and Country Price Lists" dieses Paket für globale und landesspezifische Preislisten ist ab heute verfügbar.

In der Vergangenheit war der Einsatz von Preisoptimierungs- und Preismanagementsoftware scheinbar zeitaufwendig oder schwierig in der Umsetzung. Als direkte Folge davon stützen sich die für die Preisgestaltung, Vertrieb und andere kommerzielle Fragen zuständigen Teams auf Kalkulationstabellen, doch diese Methode ist angesichts der unberechenbaren Marktbedingungen von heute unzureichend.

Das Quick-Start-Programm von Zilliant stellt dieses Muster auf den Kopf und bietet Paketlösungen für spezifische Preisgestaltungs- und Vertriebsprobleme an, die jeweils innerhalb von drei bis acht Wochen betriebsbereit gemacht werden können, reibungslos neben- und miteinander auf der gleichen Plattform laufen und erweiterbar sind, sodass sie auch den Bedürfnissen von B2B-Unternehmen gerecht werden.

"Jedes Quick-Start-Paket ist ein speziell zusammengestelltes Hilfsmittel, durch das Unternehmen mit Preisgestaltungs- und Vertriebssoftware schneller als je zuvor betriebsbereit sein können", sagte Rick Chappel, Senior Vice President der Abteilung für professionelle Dienstleistungen bei Zilliant. "Was bei anderen Anbietern von Preisgestaltungssoftware monatelang dauern könnte, kann mit der Software von Zilliant nun in ein paar Wochen umgesetzt werden."

Die ersten globalen und landesspezifischen Preislisten im Rahmen von Zilliant Quick Start sind ab heute mit dem Zilliant Price Manager erhältlich. Sie sind speziell zusammengestellt und dienen der Rationalisierung des globalen und landesspezifischen Listenpreismanagements mit standardisiertem Preiswasserfall, was den Unternehmen Folgendes ermöglicht:

Einfache Aktualisierung globaler Listenpreise aufgrund von Kostenänderungen mithilfe von vorgängig definierten Kostenabwälzungsstrategien

Währungsumrechnungen zur Berechnung landesspezifischer Listenpreise

Zusätzliche Anpassungen der Listenpreise nach landesspezifischen Faktoren

Bereitstellung von Benutzerzugang für zentrale und dezentrale Preisgestaltungsteams im gleichen Preismanagementsystem

Wenn Kunden zusätzliche Elemente im Preiswasserfall berücksichtigen müssen, bietet das Quick-Start-Paket gebrauchsfertige Erweiterungen passend zu ihrem Geschäft.

"Die Aktualisierung der Preise, wenn sich die Kosten ändern, dauert bei global tätigen Unternehmen im Durchschnitt zwischen sechs Wochen und vier Monaten, was in der heutigen Wirtschaft zu lang ist. Und dieser Prozess führt leider zu einem erheblichen Margenverlust", sagte der Präsident und Chief Executive Officer von Zilliant, Greg Peters. "Das erste Quick-Start-Paket von Zilliant für globale und landesspezifische Preislisten befasst sich direkt mit diesem Problem und ermöglicht es Unternehmen, ihre Preise bei Kostenänderungen einfach zu aktualisieren und mit Marktschwankungen Schritt zu halten."

Mehr dazu erfahren Sie unter https://www.zilliant.com/products/pricemanager

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Zilliant MindShare 2022 in der texanischen Stadt Austin vom 13. bis 15. Juni werden die Ersten sein, die mehr über das innovative Quick-Start-Programm von Zilliant und die nächsten Pakete erfahren. Unter www.zilliant.com/mindshare-2022 können Sie mehr über die Veranstaltung in Erfahrung bringen und sich für eine Teilnahme anmelden.

Über Zilliant

Zilliant fördert intelligente Umsetzungen für B2B-Unternehmen, indem kommerzielle Strategien mit wirkungsvoller Ausführung kombiniert werden. Unsere branchenführende Preisoptimierungs-, Management- und Verkaufsberatungssoftware ermöglicht ertragsorientiertes Wachstum, indem sie die Art und Weise verändert, wie unsere Kunden Daten für Preisgestaltung und Vertrieb in traditionellen und digitalen Kanälen nutzen. Die Datenwissenschaft, die cloudnative Software und die leidenschaftliche Förderung des Kundenerfolgs bei Zilliant schaffen den höchsten ROI, die schnellste Wertschöpfung und die höchste Kundenzufriedenheit. Unter www.zilliant.com erfahren Sie mehr darüber, wie Zilliant den intelligenten Handel unterstützt.

