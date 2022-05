DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Tagesthema I

Die chinesische Zentralbank senkt den Leitzins für Kredite mit einer Laufzeit von fünf Jahren oder länger von 4,6 auf 4,45 Prozent. Dies ist die größte einzelne Senkung, seit der Zinssatz (loan prime rate) - der als eine Referenz für Hypothekenzinsen gilt - 2019 in das politische Arsenal der People's Bank of China (PBoC) aufgenommen wurde. Die Zentralbank erklärte weiter, sie werde den Leitzins für einjährige Darlehen bei 3,7 Prozent belassen.

Tagesthema II

Der Bund nimmt in diesem Jahr rund 139 Milliarden Euro an neuen Schulden auf. Das beschloss der Haushaltsausschuss in seiner sogenannten Bereinigungssitzung in der Nacht zum Freitag, wie aus Parlamentskreisen verlautete. Ursprünglich hatte Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) mit knapp 100 Milliarden Euro neuen Schulden geplant. Durch den später eingebrachten Ergänzungshaushalt, der insbesondere Mehrkosten und Mindereinnahmen in Verbindung mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine abbildete, kamen weitere rund 40 Milliarden Euro hinzu. Die Gesamtausgaben des Bundes im laufenden Jahr summieren sich laut dem Beschluss des Haushaltsausschusses auf 496 Milliarden Euro. Dies waren rund zwölf Milliarden Euro mehr als im Regierungsentwurf vorgesehen. Allein das Gesundheitsministerium erhielt 11,8 Milliarden Euro mehr.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:30 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, Jahresergebnis, Genf

10:00 DE/Wacker Chemie AG, Online-HV

DIVIDENDENABSCHLAG

Amadeus Fire 3,04 EUR Compugroup 0,58 EUR Deutsche Bank 0,20 EUR Deutsche Pfandbriefbank 1,18 EUR Elringklinger 0,15 EUR Encavis 0,30 EUR LEG Immobilien 4,07 EUR Pfeiffer Vacuum 4,08 EUR PSI Software 0,40 EUR Telefonica Deutschland 0,18 EUR United Internet 0,50 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

-DE 08:00 Erzeugerpreise April PROGNOSE: +1,2% gg Vm/+31,3% gg Vj zuvor: +4,9% gg Vm/+30,9% gg Vj -EU 16:00 Index Verbrauchervertrauen Eurozone Mai (Vorabschätzung) PROGNOSE: -21,5 zuvor: -22,0

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 13.989,00 +0,7% E-Mini-Future S&P-500 3.927,25 +0,8% E-Mini-Future Nsdq-100 11.999,00 +1,0% Nikkei-225 26.718,46 +1,2% Schanghai-Composite 3.133,30 +1,2% +/- Ticks Bund -Future 153,72 +17 Donnerstag: INDEX Schluss +/- DAX 13.882,30 -0,9% DAX-Future 13.886,00 +0,2% XDAX 13.897,88 +0,3% MDAX 29.034,11 -0,2% TecDAX 3.045,84 +0,1% EuroStoxx50 3.640,55 -1,4% Stoxx50 3.539,69 -1,7% Dow-Jones 31.253,13 -0,8% S&P-500-Index 3.900,79 -0,6% Nasdaq-Comp. 11.388,50 -0,3% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 153,55 +59

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: An den Europäischen Aktienmärkten geht es am Freitag im frühen Handel nach oben. Der DAX wird mit 13.950 Punkten erneut nahe der Marke von 14.000 Punkten erwartet. Einen positiven Impuls liefert die Peoples Bank of China, die den Leitzins für Kredite mit einer Laufzeit von fünf Jahren oder länger gesenkt hat. Die Senkung kam unerwartet und ist ein Schritt, der dazu beitragen könnte, die Finanzierungskosten für angeschlagene Unternehmen in China zu senken. Weil in China der Inflationsdruck nicht ganz so stark ausgeprägt ist, haben die Geldpolitiker dort noch Spielraum für derlei konjunkturstützende Maßnahmen, während andernorts die Zinsen derzeit teils deutlich steigen.

Rückblick: Schwächer - Belastet wurde die Stimmung von den schwachen US-Vorgaben vom Vortag. Andererseits gingen die europäischen Börsen auch deutlich über den Tagestiefs aus dem Tag: "Viele Anleger sind bereits abgesichert oder haben die Aktienquoten heruntergefahren", sagte ein Marktteilnehmer. Zudem dämpften neue US-Konjunkturdaten die Zinserhöhungsängste etwas. Bei den europäischen Branchen schlossen alle Stoxx-Sektoren-Indizes mehr oder weniger deutlich im Minus. Am stärksten nach unten ging es mit den Indizes der Nahrungsmittel- und Getränke-Aktien sowie mit den Einzelhandelstiteln und den Herstellern von Konsumgütern des täglichen Bedarfs, wobei die Indexveränderungen allerdings von zahlreichen Dividendenabschlägen verzerrt wurden. Im Unterschied zum deutschen Leitindex DAX werden die Stoxx-Indizes nicht um die Dividenden bereinigt. Royal Mail verloren fast 13 Prozent: Das Geschäft leidet offensichtlich zunehmend unter dem Ende der Corona-Pandemie und unter der hohen Inflation. Gut kam der Ausblick von Clariant an, die Aktien konnten sich allerdings dem Abwärtsdruck nicht entziehen und gaben 1,3 Prozent ab. Schoeller-Bleckmann legten in Wien um knapp 8 Prozent zu. Der Ölfeld-Ausrüster hatte starke Geschäftszahlen für das erste Quartal vorgelegt.

DAX/MDAX/TECDAX

Schwächer - Deutsche Post verloren im Sog der britischen Royal Mail 3,2 Prozent. Fresenius und Allianz gaben jeweils 3 Prozent ab. Deutsche Börse und SAP wurden ex Dividende gehandelt. Bereinigt schlossen SAP sogar deutlich im Plus: Der Kurs fiel um 1,27 Euro nach einer Ausschüttung von 2,45 Euro je Aktie. Deutsche Börse gaben 5,05 Euro ab bei einer Dividende von 3,20 Euro. Bei Merck (+2,3%) wurde der Rückgang der vergangenen Wochen nun zum Einstieg genutzt. Angeführt wurde die Gewinnerseite von Delivery Hero und Zalando, die sich um jeweils über 4 Prozent erholten. Thyssenkrupp gewannen 2,2 Prozent: Nach Börsenschluss teilte der Konzern mit, er habe den Vertrag mit Konzernchefin Martina Merz um weitere fünf Jahre verlängert. Commerzbank gewannen mit einer Kaufempfehlung der UBS 2,8 Prozent. Ceconomy fielen um 7,1 Prozent. Dem Handelsunternehmen machten die sich eintrübende Verbraucherstimmung, höhere Kosten und weltweite Lieferkettenprobleme bei Unterhaltungselektronik zu schaffen, hieß es von der Baader-Bank. Sie riet weiterhin zum "Reduzieren" der Aktien. Vitesco stiegen dagegen um 5,5 Prozent und näherten sich den jüngsten Erholungshochs. Bei Dermapharm (+3,6 Prozent auf 46,20 Euro) hatte Alsterresearch zwar nach dem schwachen Jahresauftakt das Kursziel auf 70 von 84 Euro gesenkt, ihre Kaufempfehlung haben die Analysten aber bekräftigt.

XETRA-NACHBÖRSE

In sehr ruhigen Bahnen ist der nachbörsliche Handel am Donnerstag nach Aussage eines Händlers von Lang & Schwarz verlaufen. Wichtige Unternehmensmeldungen habe es nicht gegeben. Die Umsätze seien zudem sehr niedrig gewesen, so der Teilnehmer weiter.

USA - AKTIEN

Schwächer - Die Rezessionsangst hat auch am Donnerstag die Wall Street fest im Griff gehabt. Zwischenzeitliche Erholungsversuche scheiterten. Zudem steht der S&P-500 erneut kurz vor dem Bärenmarktmodus - einem 20-prozentigen Einbruch seit dem jüngsten Hoch. Die Investoren fürchten weiter, dass die US-Notenbank mit ihrer rigorosen Straffung der Geldpolitik die US-Wirtschaft in eine Rezession treiben könnte. Zudem haben enttäuschende Zahlen und Ausblicke mehrerer großer US-Einzelhändler zuletzt verdeutlicht, dass die Inflation den privaten Konsum schon spürbar dämpft. Zuletzt hatten schwache Unternehmenszahlen die Befürchtungen verstärkt, dass sich die immer weiter steigenden Kosten für Energie und Rohstoffe zunehmend negativ in den Bilanzen der Unternehmen bemerkbar machen. Mit Kohl's (+4,4%) und BJ's Wholesale (+7,4%) haben zwei weitere US-Einzelhändler ihre Zahlen vorgelegt. Als Enttäuschung wurden dagegen Zahlen und Ausblick von Cisco (-13,7%) aufgefasst. Im dritten Geschäftsquartal setzte der Telekom-Ausrüster weniger um als erwartet. Außerdem senkte das Unternehmen die Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,62 -5,8 2,68 189,0 5 Jahre 2,85 -5,0 2,90 158,7 7 Jahre 2,86 -5,4 2,92 142,5 10 Jahre 2,84 -4,6 2,89 133,4 30 Jahre 3,05 -1,2 3,07 115,4

Die Konjunktursorgen verschafften den "sicheren Häfen" weiter Zulauf. Am Anleihemarkt ging es für die Notierungen erneut kräftig nach oben.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Do, 17:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,0580 -0,0% 1,0583 1,0587 -7,0% EUR/JPY 135,08 -0,1% 135,28 134,91 +3,2% EUR/CHF 1,0270 -0,2% 1,0289 1,0296 -1,0% EUR/GBP 0,8491 +0,1% 0,8485 0,8465 +1,1% USD/JPY 127,67 -0,1% 127,78 127,43 +10,9% GBP/USD 1,2460 -0,1% 1,2475 1,2507 -7,9% USD/CNH 6,7171 -0,2% 6,7275 6,7209 +5,7% Bitcoin BTC/USD 30.020,00 -0,7% 30.240,10 30.133,37 -35,1%

Der Dollar, in Krisenzeiten oft als Fluchtwährung gesucht, gab erneut deutlich nach. Die Märkte reagieren auch auf die Gefahr einer Rezession und nicht nur auf höhere Zinserwartungen, so Craig Erlam von Oanda. Der Dollar-Index knickte um 1,0 Prozent ein. Dagegen kletterte der Euro im Verlauf auf ein Zweiwochenhoch. "Eine Zinserhöhung im Juli ist nicht mehr ungewiss, die einzige Ungewissheit ist, ob sie 25 oder 50 Basispunkte betragen wird", sagte Carsten Brzeski, Global Head of Macro bei ING mit Blick auf das Protokoll der jüngsten EZB-Sitzung.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 110,85 112,21 -1,2% -1,36 +51,1% Brent/ICE 111,14 112,04 -0,8% -0,90 +46,3%

Der Ölmarkt zeigte sich erneut sehr volatil. Die Angst vor einer Konjunkturschwäche drückte die Preise für WTI und Brent im Verlauf um gut 4 Prozent ins Minus. Schließlich legten sie aber deutlicher zu. Der Markt habe sich auf Themen wie das geringe Angebot an raffinierten Kraftstoffen in den USA und anderswo fokussiert, hieß es.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.844,13 1.841,94 +0,1% +2,19 +0,8% Silber (Spot) 21,97 21,92 +0,2% +0,05 -5,8% Platin (Spot) 966,00 964,90 +0,1% +1,10 -0,5% Kupfer-Future 4,27 4,28 -0,3% -0,01 -4,1%

Der Goldpreis verzeichnete mit einem Plus von 1,4 Prozent den größten Tagesgewinn seit einem Monat. Dabei profitierte das Edelmetall sowohl von seinem Status als Inflationsschutz, als auch vom deutlich nachgebenden Dollar, der Gold für ausländische Investoren attraktiver macht.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

KONJUNKTUR DEUTSCHLAND

Das Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) in Köln rechnet wegen der Folgen des Ukraine-Kriegs nur noch mit einem Wirtschaftswachstum von 1,75 Prozent in diesem Jahr in Deutschland. Anfang des Jahres habe noch die Hoffnung bestanden, die Corona-Lücke zu schließen - die russische Invasion in der Ukraine belaste die deutsche Wirtschaft jedoch deutlich, heißt es in der am Freitag veröffentlichten neuen Konjunkturprognose des IW. Im Jahr 2023 rechnet das Institut mit einem Wachstum von 2,75 Prozent.

INFLATION JAPAN

Die Verbraucherpreise in Japan sind im April zum ersten Mal seit mehr als 13 Jahren über 2 Prozent gestiegen, ein Zeichen dafür, dass die höheren Energie- und Rohstoffkosten selbst in den inflationsresistentesten Regionen der Welt zu spüren sind. Regierungsdaten zufolge stieg die Inflation im April insgesamt um 2,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

UKRAINE-KRIEG

- Der US-Kongress hat ein neues Hilfspaket für die Ukraine im Umfang von 40 Milliarden Dollar (38 Milliarden Euro) verabschiedet. Nach dem Repräsentantenhaus stimmte am Donnerstag der Senat in Washington für das Paket, das unter anderem 6 Milliarden Dollar für gepanzerte Fahrzeuge und Luftabwehrsysteme für die ukrainischen Streitkräfte vorsieht.

- Inmitten des Ukraine-Konflikts rüstet Belarus weiter auf: Machthaber Alexander Lukaschenko gab den Kauf von atomwaffenfähigen Iskander-Raketen und S-400-Flugabwehrsystemen aus Russland bekannt.

- US-Generalstabschef Mark Milley hat erstmals seit Russlands Angriff auf die Ukraine mit seinem russischen Gegenpart Waleri Gerassimow telefoniert. Bei dem Gespräch der beiden ranghöchsten Generäle beider Länder sei es um "wichtige sicherheitsbezogene Themen" gegangen, erklärte ein Sprecher des US-Generalstabs, ohne nähere Angaben zu machen.

KLIMAPOLITIK USA

Mit einem milliardenschweren Förderprogramm wollen die USA der Technologie für die Einlagerung von Kohlendioxid zum Durchbruch verhelfen. Wie das Energieministerium am Donnerstag mitteilte, sollen mit insgesamt 3,5 Milliarden Dollar mehrere Projekte zur Abscheidung von CO2 aus der Luft und deren Einlagerung gefördert werden.

KANADA / CHINA

Mobilfunkanbieter in Kanada dürfen keine Ausrüstung der Anbieter Huawei Technologies and ZTE in ihren 5G-Hochgeschwindigkeitsnetzen verwenden. Die Entscheidung der kanadischen Regierung ist die letzte aus der Reihe der Five Eyes, einem Geheimdienstbündnis aus Australien, Kanada, Neuseeland, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten. Washington hat kanadische Beamte jahrelang gedrängt, Bauteile von Huawei und ZTE zu verbieten, weil sie befürchten, dass sie von der chinesischen Regierung als Hintertür für Spionage genutzt werden könnten.

STEUEREINNAHMEN DEUTSCHLAND

Die deutschen Steuereinnahmen sind im April erneut deutlich um 9,9 Prozent gestiegen, der Zuwachs war aber weniger stark als in den Vormonaten. Das gab das Bundesfinanzministerium in seinem Monatsbericht bekannt. "Der Einnahmezuwachs war überwiegend auf das Plus bei den Gemeinschaftsteuern ... zurückzuführen", erklärte das Ministerium. Sie stiegen den Angaben zufolge um 11,6 Prozent.

BUNDESTAG

- Der Bundestag hat am Donnerstag der temporären Senkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe zugestimmt. Mit der Steuersenkung auf das europäische Mindestmaß soll den Verbrauchern wegen der hohen Energiepreise unter die Arme gegriffen werden. Von Juni bis August sollen die Energiesteuersätze für Diesel, Benzin, Erdgas und Flüssiggas sinken.

- Der Bundestag hat am Donnerstag dem temporären 9-Euro-Monatsticket für den Öffentlichen Personennahverkehr zugestimmt. Das Ticket soll im Juni, Juli und August deutschlandweit im Nah- und Regionalverkehr gelten und die Menschen angesichts der hohen Energiepreise zum Umstieg vom Auto auf Busse und Bahnen ermutigen.

ENERGIEPOLITIK DEUTSCHLAND

Zur rascheren Verringerung der Energie-Abhängigkeit von Russland will die Regierung den Bau von Flüssiggas-Terminals vorantreiben. Der Bundestag beschloss dafür am Donnerstagabend das LNG-Beschleunigungsgesetz. Damit sollen Zulassungsverfahren vereinfacht werden. Das Gesetz betrifft die Errichtung und den Betrieb sowohl von schwimmenden wie auch von stationären Flüssiggas-Terminals sowie der erforderlichen Anbindungsleitungen.

POLITIK SCHLESWIG-HOLSTEIN

Die Grünen in Schleswig-Holstein haben die Sondierungsgespräche mit CDU und FDP über eine mögliche Neuauflage der seit 2017 regierenden Jamaika-Koalition beendet. Es gebe "keine gemeinsame Basis" für eine Koalition, in dem einer der Partner nicht gebraucht werde, teilte die Partei am Donnerstagabend mit.

BAYER

Die Ratingagentur Fitch hat die Bonitätseinstufung BBB+ bestätigt. Der Ausblick ist stabil.

THYSSENKRUPP

bindet ihre Vorstandschefin Martina Merz für fünf weitere Jahre. Wie der Konzern mitteilte, wurde ihre Bestellung vorzeitig bis Ende März 2028 verlängert.

BASTEI LÜBBE

muss sich einen neuen Aufsichtsratsvorsitzenden suchen. Wie das Unternehmen mitteilte, wird der bisherige Vorsitzende, Robert Stein, sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrats mit Ablauf der nächsten Hauptversammlung (HV), die voraussichtlich am 14. September 2022 stattfinden wird, aus persönlichen Gründen vorzeitig niederlegen.

VIVENDI

hat die Bestellung eines neuen Management Boards und eines neuen Executive Commitees angekündigt. Der Konzern, der vor Kurzem seine Tochter Universal Music an die Börse gebracht und ein Übernahmeangebot für die Verlags- und Mediengruppe Lagardere unterbreitet hat, teilte mit, ein Management Board werde am Tag nach dem Ende der Amtszeit des derzeitigen Boards am 23. Juni eingesetzt. Diesem werde weiterhin Arnaud de Puyfontaine als Chariman vorstehen.

APPLIED MATERIALS

Der Chip-Ausrüster hat bei Gewinn und Umsatz für das zweite Quartal die Markterwartungen verfehlt. Auch die Prognose für das laufende Quartal lag unter den Schätzungen der Analysten. Das Unternehmen verwies zur Begründung auf die anhaltenden Probleme in der Lieferkette.

BOEING

Die Starliner-Raumkapsel des US-Luftfahrtkonzerns Boeing ist für einen Testflug abgehoben. An der Spitze einer Atlas-V-Rakete startete sie am Donnerstagabend (Ortszeit) vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida ohne Passagiere in Richtung der Internationalen Raumstation (ISS). Geht alles nach Plan, wird sie nach gut 24 Stunden an der ISS andocken.

META PLATFORMS

Die Facebook-Mutter fügt bei der Messaging-App WhatsApp kommerzielle Dienste hinzu. Damit soll es Unternehmen ermöglicht werden, ein benutzerdefiniertes Dashboard zu erstellen, um mit Kunden zu chatten und Kundendienste anzubieten. Dies kündigte der CEO des Unternehmens, Mark Zuckerberg, in einem Facebook-Post an.

