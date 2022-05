Das Schweizer Foodtech Startup Planted setzt weiterhin auf den Heimatstandort Schweiz und investiert in den Kapazitätsausbau am Produktionsstandort in Kemptthal.Kemptthal - Das Schweizer Foodtech Startup Planted setzt weiterhin auf den Heimatstandort Schweiz und investiert in den Kapazitätsausbau am Produktionsstandort in Kemptthal. Planted konnte durch die Investition die Produktionskapazität verdoppeln. Der Standort wird zur grössten schweizerischen sowie modernsten europäischen Produktionsstätte für pflanzenbasiertes Fleisch.

