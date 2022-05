Original-Research: CEWE Stiftung & Co. KGaA - von GSC Research GmbH

Einstufung von GSC Research GmbH zu CEWE Stiftung & Co. KGaA

Unternehmen: CEWE Stiftung & Co. KGaA

ISIN: DE0005403901



Anlass der Studie: Zahlen erstes Quartal 2022

Empfehlung: Kaufen

seit: 20.05.2022

Kursziel: 119,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 10.02.2022, vormals Halten

Analyst: Jens Nielsen



Rückkehr zur Normalität im ersten Quartal 2022



Die Zahlen der CEWE Stiftung & Co. KGaA zum ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2022 bargen insgesamt keine Überraschungen. Im Kerngeschäftsfeld Fotofinishing drückte erwartungsgemäß der Wegfall der vorjährigen, durch den lockdown-bedingten "Stay-at-home"-Effekt induzierten "Corona-Sonderkonjunktur" auf Umsatz und Ergebnis. Zudem führte der deutliche Rückgang bei den Urlaubs- und dabei insbesondere den Fernreisen in den letzten beiden Pandemiejahren dazu, dass den Konsumenten weniger neues Bildmaterial zur Verfügung stand, was sich entsprechend dämpfend auf die Nachfrage nach Fotoprodukten auswirkte.



Mit der fortschreitenden Normalisierung an der Corona-Front schlägt sich der massive Nachholbedarf der Menschen nun jedoch in einer spürbaren Belebung bei den Reiseaktivitäten nieder, wie sich an den Aussagen der Reisebranche ablesen lässt. Die Zunahme von Feiern, Veranstaltungen und (Fern-)

Reisen und die damit einhergehend wieder steigende Anzahl neuer aufgenommener Fotos macht sich auch bereits bei den bei CEWE eingehenden Bestellungen bemerkbar.



Daher ist der Vorstand optimistisch, dass mit den jetzt wieder wachsenden Bildervorräten auch die Nachfrage nach den hochwertigen Marken- und Mehrwertprodukten des Oldenburger Fotospezialisten wieder nachhaltig zunimmt. Profitieren dürfte davon vor allem das CEWE FOTOBUCH, das seit kurzem auch mit einem individuell gestaltbaren XL-Schuber geordert werden kann. Aber auch bei Wandbildern, Kalendern, Handyhüllen, Grußkarten und weiteren Fotogeschenken sollten die Absatzzahlen zulegen können.

In den Geschäftsfeldern Einzelhandel und Kommerzieller Online-Druck zeigt die Entwicklung nach den umgesetzten Restrukturierungs- und Optimierungsmaßnahmen ebenfalls in die richtige Richtung. Insbesondere im Kommerziellen Online-Druck sollte sich dabei das Geschäft infolge der gelockerten Corona-Eindämmungsmaßnahmen auch künftig weiter beleben. Und die Beteiligung futalis steuert unverändert positive Ergebnisbeiträge bei.

Entscheidend für die Erreichung der Unternehmensziele wird jedoch vor allem im geschenkorientierten Fotofinishing, aber auch in den anderen Geschäftsfeldern auch in diesem Jahr wieder letztlich das Schlussquartal mit dem wichtigen (Vor-)Weihnachtsgeschäft, in dem CEWE regelmäßig über 40 Prozent der Erlöse und quasi das gesamte Jahresergebnis erwirtschaftet. Dabei verfügt die Gesellschaft als Premium-Anbieter mit ihrem Omni-Channel-Ansatz und dem hohen Bekanntheitsgrad der Marke CEWE über eine starke Marktposition, die auch die Weitergabe der anhaltenden Preissteigerungen bei Material und Betriebskosten ermöglicht.

Zudem bleibt der Konzern mit einer Eigenkapitalquote von 64 Prozent zum Quartalsende bilanziell grundsolide aufgestellt. Darüber hinaus zählt CEWE gemäß des kürzlich seitens des internationalen Forschungs- und Beratungsinstituts Great Place to Work durchgeführten Wettbewerbs "Deutschlands beste Arbeitgeber 2022" unter Würdigung der attraktiven und zukunftsorientierten Arbeitsbedingungen zu den Top 100 der deutschen Unternehmen.



Nach dem Sinkflug der letzten Wochen und Monate bietet die CEWE-Aktie bei Ansatz unseres aus bewertungstechnischen Gründen marginal auf 119 Euro ermäßigten Kursziels derzeit ein Upside-Potenzial von gut 44 Prozent. Daher bekräftigen wir erneut unsere Empfehlung, das Papier auf dem unseres Erachtens momentan günstigen Niveau zu "Kaufen". Dabei bietet der Anteilsschein auf Basis des Dividendenvorschlags aktuell auch eine durchaus ansehnliche Ausschüttungsrendite von 2,8 Prozent, die in den kommenden Jahren weiter steigen dürfte.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/24241.pdf



