Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex ist gestern weiter abgerutscht. Von Beginn weg notierte der DAX im Minus. Zeitweise fiel er unter die Marke von 13.700 Punkten. Immerhin machte der DAX im späten Handel einen Teil seiner Verluste wett. Am Ende lag er bei 13.882 Zählern. Marktidee: Commerzbank Rund um die Commerzbank sind zuletzt wieder Fusionsgerüchte aufgekommen. Die UniCredit soll vor Ausbruch des Kriegs in der Ukraine Gespräche geplant haben. Der Commerzbank-Aktie taten die Spekulationen gut. Das Papier schloss acht Tage in Folge im Plus und sprang gestern auf ein Sechs-Wochen-Hoch. Damit rücken drei neue Widerstandsbereiche in den Fokus. ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 12 Ausgaben PLUS Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/pJHf