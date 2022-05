The following instruments on XETRA do have their last trading day on 20.05.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 19.05.2022ISIN NameES06189009J3 FERROVIAL S.A.INH. -ANR-USP8000UAA71 PEMEX 21/32 REGSGB00BNDVN127 CP FUNDING 1 22/25.05.22FR0124175367 UNEDIC 17/22 MTNDE000LB13MY8 LBBW SZA NH 20/22DE000HSH5WQ1 HCOB SZ VI 15/22FR0013219177 REP. FSE 16-22 O.A.T.SE0011167972 FERRATUM DTL. FLB 18/22DE000A161MQ1 GREEN CITY ENER.IHS.15/23DE000A161MR9 GREEN CITY ENER.IHS.15/33CH0127181011 EIDGENOSSENSCHAFT 11-22DE000BRL8826 NORDLB IS. 12/22 VARDE000HLB09X8 LB.HESS.-THR. IHS 15/22