Die Zurich zieht sich aus dem russischen Markt zurück und verkauft die Einheit an elf Mitglieder der Geschäftseinheit in Russland.Zürich - Die Zurich-Gruppe trennt sich von den eigenen Russland-Aktivitäten. Der Versicherer verkauft das für den Konzern kleine Geschäft ans Management vor Ort. Noch müssen die russischen Aufsichtsbehörden den Deal genehmigen. Die Zurich ziehe sich aus dem russischen Markt zurück und verkaufe die Einheit an elf Mitglieder der Geschäftseinheit in Russland, teilte der Konzern am Freitag mit.

Den vollständigen Artikel lesen ...