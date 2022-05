Das deutsche Startup bietet transparente Aligner zur Behandlung von leichten und mittelschweren Zahnfehlstellungen im Frontzahnbereich an.Basel - Straumann investiert mit der Übernahme des europäischen Startups PlusDental weiter in sein Kieferorthopädie-Geschäft. Für 135 Millionen Franken übernimmt der Basler Dentalimplantate-Konzern das Unternehmen aus Berlin. Die Transaktion dürfte in den nächsten Wochen abgeschlossen werden, müsse zuvor aber noch von den Aufsichtsbehörden genehmigt werden, teilte Straumann am Freitag mit.

