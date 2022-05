Die Sucht, Games zu zocken, wirkt sich auch auf das Gehirn aus - Forscher konnten dort deutliche Veränderungen feststellen. Sie haben aber auch eine gute Nachricht. Computerspielsucht ist eine ernsthafte Erkrankung, die im Gehirn messbare Veränderungen hervorrufen kann und dabei durchaus mit Alkohol- oder Drogensucht vergleichbar ist. Das schreibt der Duisburger Psychologe und Kognitionsforscher Matthias Brand in einem Beitrag für das Fachjournal Science. Im Mai 2019 hatte die WHO beschlossen, Computerspielsucht (Gaming-Disorder) in den Katalog anerkannter ...

