Unterföhring (ots) -20. Mai 2022. Top Quote für Heidis Top Five. Im Halbfinale setzen sich Anita, Lou-Anne, Luca, Martina und Noella durch und dürfen ihren Traum von "Germany's Next Topmodel" weiterträumen. Wunderbare 16,7 Prozent der 14- bis 49-jährigen Zuschauer:innen verfolgen gespannt, wie Heidi und Leni Klum die Finalistinnen küren. ProSieben überzeugt mit einem Tagesmarktanteil von 11,4 Prozent (Z. 14- bis 49 J.).Nächsten Donnerstag, 26. Mai (20:15 Uhr), steigt das GNTM-Finale, in dem Heidi Klum "Germany's Next Topmodel" 2022 kürt.Das sind Heidis Finalistinnen:Lou-Anne (18) aus Klosterneuburg:Mit 18 Jahren ist Lou-Anne die jüngste Finalistin. Vor allem ihr lässiger Walk und ihre ausgeglichene Art fielen Heidi Klum Woche für Woche positiv auf. Beim Casting-Marathon in Athen ergatterte sie den begehrten Job vom Faces Magazin und wurde für ein achtseitiges Fashion-Editorial und das Cover abgelichtet.Martina (50) aus Klosterneuburg:Bei GNTM trat Martina gemeinsam mit ihrer Tochter Lou-Anne an. Sie ist die erste Best Agerin, der der Einzug ins GNTM-Finale gelingt. Mit ihrem strahlenden Lachen, ihrer Natürlichkeit und ihrer Leidenschaft fürs Modeln konnte die 50-Jährige auch die Kunden von den Modelabels "Lala Berlin" und "Marc Cain" für sich gewinnen.Luca (20) aus München:Luca ist mit 1,66 Metern die kleinste Finalistin. Ihr außergewöhnlicher Look und ihre edgy Personality wurden beim Umstyling durch ihre wilde Dauerwelle noch einmal verstärkt. Mit ihrer Löwenmähne konnte Luca sich dann auch für den "Inivisibobble"-Job empfehlen und ist seitdem Kampagnengesicht der Haaraccessoire-Marke.Anita (21) aus Neustadt an der Donau:Vom Bauernhof auf den Catwalk. Anita kommt aus einem kleinen bayrischen Dorf und träumt schon lange davon, als erfolgreiches Model durchzustarten. Mit eleganten Posen und ihrem powervollen Walk konnte Anita auch die Modemarke "Lala Berlin" überzeugen und wurde für das Kampagnenshooting ausgewählt.Noella (25) aus Berlin:Noella konnte in dieser Staffel die meisten Jobs absahnen: Kampagnengesicht für das Schmucklabel "Six", Fotoshooting für "Levi's" und Markenbotschafterin von "Emmi Caffe Latte". Die gebürtige Kongolesin überzeugt mit ihrer selbstbewussten Art und ausdrucksstarken Posen.Folge verpasst?GNTM auf ProSieben verpasst? Es gibt viele Wege, das zu ändern. sixx zeigt jede Folge "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" immer freitags um 20:15 Uhr. Außerdem kann man sich auf GNTM.de alle Folgen im Anschluss an die TV-Ausstrahlung ansehen. Und auch auf Joyn gibt es jede Folge nach der Ausstrahlung in der Mediathek.Aktuelle Informationen finden Sie auf unserer Presseseite http://presse.prosieben.de/GNTM2022 und auf GNTM.de (https://www.prosieben.de/tv/germanys-next-topmodel/)"Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" - das große Live-Finale Donnerstag, 26. Mai um 20:15 Uhr auf ProSiebenBasis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 20.05.2022 (vorläufig gewichtet)Pressekontakt:Tina Land, Lisa WittkeCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1192/1172email: tina.land@seven.one, lisa.wittke@seven.onePhoto Production & EditingSusanne Karl-Metzgerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1173email: susanne.karl@seven.oneProSiebenEin Unternehmen derSeven.One Enertainment GroupOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5227237