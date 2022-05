Der Schweizer Uhren- und Schmuckkonzern Richemont (ISIN: CH0210483332) wird die Dividende auf 2,25 Franken (ca. 2,18 Euro) erhöhen, wie am Freitag berichtet wurde. Im Vorjahr wurde eine Dividende von 2 Franken ausgeschüttet. Zusätzlich will Richemont eine Sonderdividende in Höhe von 1 Franken an die Investoren ausschütten. Die Generalversammlung findet am 7. September 2022 statt. Beim derzeitigen Börsenkurs von 105,60 Franken ...

Den vollständigen Artikel lesen ...