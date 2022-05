Foto: Shutterstock.comKonjunkturhilfen Chinas dürften am Freitag auch dem deutschen Aktienmarkt Rückenwind liefern. Die Kursschwankungen setzen sich damit voraussichtlich fort. China will mit der Senkung eines wichtigen Zinssatzes für langfristige Kredite die Abschwächung der Konjunktur mildern, das schob bereits in Fernost die Kurse an. Am Freitagmorgen wurde der deutsche Leitindex zeitweise 0,8 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...