Aktives Engagement mit Unternehmen und Staaten ist Schlüssel zur Risikominderung und zum Übergang zur Netto-Null-Wirtschaft Kohlenstoffemissionen in einem Anlageportfolio zu reduzieren ist zwar wichtig, aber nicht die einzige Komponente im Kampf gegen den Klimawandel. Um in der Realwirtschaft etwas zu bewirken, bedarf es eines mehrgleisigen Ansatzes. Dieser sollte zuverlässige eigene ESG-Kriterien, zusätzliche Investments in grüne ...

Den vollständigen Artikel lesen ...