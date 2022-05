Original-Research: 2G Energy AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu 2G Energy AG

Unternehmen: 2G Energy AG

ISIN: DE000A0HL8N9



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Hinzufügen

seit: 20.05.2022

Kursziel: 123,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 11.04.2022: Herabstufung von Kaufen auf Hinzufügen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine ADD-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 123,00.

Zusammenfassung:

Während 2Gs Q1-Umsatz und Gesamtleistung unsere Prognosen erfüllten und deutlich über den Vorjahreswerten (+13% und +26%) lagen, blieb das EBIT mit EUR-0,8 Mio. hinter dem Vorjahreswert (EUR0,3 Mio.) und unserer Schätzung von EUR1,0 Mio. zurück. Grund dafür waren mit der steigenden Produktion einhergehende steigende Gemeinkosten und eine Bestandserhöhung auf EUR11,5 Mio., was Rohertrag in das zweite Quartal verschiebt. Die wichtigste Nachricht ist jedoch der Auftragseingang im April, der sich auf EUR23 Mio. belief und 42 % über dem Vorjahreswert lag. Die April-Aufträge kamen von Kunden, die wussten, dass die Erdgaspreise sehr hoch sind und wahrscheinlich noch längere Zeit so bleiben werden. Selbst die drohende Erdgasknappheit in Europa im kommenden Winter hat sie nicht davon abgehalten, 2Gs BHKWs zu kaufen. Wir rechnen daher nicht mit einem Rückgang der Auftragseingänge in den kommenden Monaten. Der Rekord-Auftragsbestand von über EUR180 Mio. sollte 2Gs Kapazität bis ins erste Quartal 2023 hinein auslasten. Die 26%ige Steigerung der Gesamtleistung J/J in Q1 belegt, dass 2G die Herausforderungen auf der Beschaffungsseite bisher sehr gut gemeistert hat. Wir bestätigen daher unsere Prognosen und sehen 2G auf gutem Wege, die Jahresguidance (Umsatz EUR280 Mio. - EUR310 Mio. bei einer EBIT-Marge von 6% - 8%) zu erfüllen. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt weiterhin ein Kursziel von EUR123. Wir bestätigen unsere Hinzufügen-Empfehlung.





First Berlin Equity Research has published a research update on 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his ADD rating and maintained his EUR 123.00 price target.

Abstract:

While 2G's Q1 sales and total output met our forecasts and were significantly above the previous year's figures (+13% and +26% respectively), EBIT of EUR-0.8m fell short of the previous year's figure (EUR0.3m) and our estimate of EUR1.0m. This was due to rising overheads associated with increased production and an increase in unfinished & finished goods to EUR11.5m, which means that significant gross profit will be held over until the second quarter. The most important news, however, is the order intake in April, which amounted to EUR23m and was 42% higher than the prior year figure. The April orders came from customers who knew that natural gas prices were very high and are likely to remain so for some time. Even the threat of natural gas shortages in Europe next winter did not deter them from buying 2G's CHPs. We therefore do not expect a decline in order intake in the coming months. The record order book of over EUR180m should keep 2G's capacity utilised into the first quarter of 2023. The 26% increase in total output y/y in Q1 proves that 2G has managed the challenges on the procurement side very well up to now. We therefore reiterate our forecasts and see 2G on track to meet full-year guidance (revenue EUR280m-EUR310m with an EBIT margin of 6%-8%). An updated DCF model still yields a price target of EUR123. We confirm our Add recommendation.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/24243.pdf



°