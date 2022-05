Das österreichische Fondsvolumen der Wertpapier-Verwaltungsgesellschaften ist seit Jahresbeginn 2022 um 6,5 Prozent auf rund 204,5 Mrd. Euro gesunken. Der Rückgang des Fondsvolumens ist laut VÖIG- Vereinigung österreichischer Investmentgesellschaften auf die Börsenentwicklung zurückzuführen. So sorgten der Krieg in der Ukraine, sowie das Zins- und Inflationsumfeld für deutliche Kursrückgänge. Dennoch sind die Nettomittelzuflüsse bei 1,7 Mrd. Euro, wobei auf institutionelle Anleger 0,5 Mrd. Euro entfielen und auf den Publikumsfondsbereich 1,2 Mrd. Euro. Performancesieger im 1-Jahres-Zeitraum Derivatefonds mit einem Plus von rund 15,8%, gefolgt von Aktienfonds mit Schwerpunkt Nordamerika mit 4,8%.

