SMA Solar springt heute regelrecht nach oben. So verzeichnet die Aktie ein Plus von rund vier Prozent. Der Titel landet damit in der Spitzengruppe der Tagesgewinner. Beginnt dadurch nun ein neuer Siegeszug oder ist das nur ein kurzes Aufbäumen?

Achtung: Jetzt einsteigen? Oder doch lieber alles SMA Solar-Aktien verkaufen? Unsere große Prognose finden Sie in der brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier kostenfrei lesen können.

Kursverlauf von SMA Solar der letzten drei Monate.Für eine ausführliche SMA Solar-Analyse einfach hier klicken.

Erheblich verbessert hat sich die technische Ausgangslage durch diese Rallye. Weil dieses Plus der Aktie zu einem mächtigen Schritt zur nächsten technischen Hürde verhilft. Immerhin errechnet sich bis zu den wichtigen Monatshochs nur noch ein Abstand von rund neun Prozent. Dieser bedeutende Umkehrpunkt liegt bei 48,30 EUR. Daher verspricht die Technik absolute Hochspannung.

Börsianer, für die es eher um die langfristige Perspektive geht, hilft aktuell die 200-Tage-Linie. Schließlich notiert dieser Mittelwert bei 38,59 EUR, womit sich SMA ...

Den vollständigen Artikel lesen ...