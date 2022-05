Inventx will dank geografischer Nähe die gelebte Interaktion mit ihren Bestandskunden weiter stärken sowie neues Wachstum erschliessen.Chur - Die Inventx AG hat ihr Wachstum bisher von Chur, Zürich und St.Gallen aus vorangetrieben. Für noch mehr Nähe zu den Kunden im Espace Mittelland und zu den IT-Talenten in der Region eröffnet Inventx Anfang Juni ihren vierten Standort in Bern. Jede dritte Kantonalbank bezieht bereits Services von der Inventx; zum Kundenkreis zählen zudem mit der Clientis Bankengruppe, EY Schweiz...

