DAX mit Schwung zur 14000 zurück: Rücklauf am Freitag einzuplanen, wie die Chartanalyse am Morgen hier mit ersten Indikationen aufzeigt. Den Schwung vom Mittwoch auf der Unterseite, den wir am Mittwochabend an der 14.000 durch das Xetra-Handelsende stoppen konnten, führten wir direkt zum Donnerstagmorgen fort. In der Eröffnung gab es bereits ein Gap zu sehen, welches das Gap zum Dienstag vollständig ...

