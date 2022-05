S&P 500 stoppt Rückgang an den Tiefs der Vorwoche. Die Wall Street hat ihren Ausverkauf unterbrochen. Die Futures auf den S&P 500 steigen, nachdem der Index gestern an den Tiefs der Vorwoche abgeprallt ist und ein Teil der Intraday-Verluste wieder ausgeglichen wurde. Am Donnerstag schloss der S&P 500 daher nur mit einem Minus von 0,58%. Die Verteidigung der Tiefs könnte auf eine kurzfristige Bodenbildung hindeuten. Um jedoch den Abwärtstrend im Tageschart ...

Den vollständigen Artikel lesen ...