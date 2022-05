HANOI, Vietnam, May 20, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Aussichten für die weltweite Textil- und Bekleidungsindustrie dürften sich im Jahr 2022 aufhellen. Dabei hält Vietnam weiterhin seine Stellung als führender Textil- und Bekleidungsexporteur für die Märkte der USA und der EU.



Die Zahlen des General Department of Customs zeigten, dass im ersten Quartal 2022 der Exportwert des Landes bei Textilien und Bekleidung 8,68 Milliarden USD erreichte, was einem Anstieg von 20,3 % gegenüber dem Vorjahr und den höchsten Anstieg der letzten 10 Jahre darstellt.

Die USA sind auch weiterhin der größte Textil- und Bekleidungs-Importmarkt für Vietnam, mit einem Wert von 4,3 Milliarden USD, gefolgt von der EU mit 896 Millionen USD und Korea mit 754 Millionen USD.

Das positive Signal des Marktes und die Kontrolle der COVID-19-Pandemie von Anfang an werden der Textil- und Bekleidungsindustrie von Vietnam helfen, ihr gestecktes Exportziel von über 43 Milliarden USD im Jahr 2022 zu erreichen, so die Vietnam Textile and Apparel Association.

Daneben bietet sich für Vietnam die Chance, von dem Trend zu profitieren, dass die Weltproduktion von Textilien und Kleidung aus China abgezogen wird. Vietnam ist hier eines der wahrscheinlichsten und günstigsten Ziele für Hersteller, Import- und Export-Distributoren, Großhändler und Einzelhändler in aller Welt.

Um ihre führende Stellung beizubehalten und Chancen nach der COVID-19-Pandemie zu nutzen, beschleunigen die Textilunternehmen die technologische Modernisierung der Produktionsketten und steigern die Arbeitsproduktivität.

Ein Beispiel ist die Hung Yen Garment Corporation (Hugaco). Das Unternehmen konzentrierte sich auf Investionen in Ausrüstung, moderne Technologie und die digitale Transformation, was zu einer Produktivitätssteigerung von etwa 20 % beitrug.

Um jedoch Synergien zu erzeugen und die führende Stellung beizubehalten, sind nicht nur die Anstrengungen der Textilunternehmen selbst nötig, sondern auch die Beiträge von Industrieimmobilienentwicklern für die Textilindustrie.

Der in der nördlichen Provinz Nam Dinh, der Wiege der vietnamesischen Textilindustrie, gelegene Industriepark Aurora ist einer der sehr wenigen Einrichtungen in Vietnam, die die rechtlichen Anforderungen sowie die Anforderungen an die Versorgungsinfrastruktur erfüllt, die für die Ansiedlung von Textilfärbereien gelten.

Entwickelt durch die Cat Tuong Real Estate Group, einem der führenden Immobilienentwickler des Landes, ist die Infrastruktur von Aurora am umfangreichsten Wasserversorgungs- und Abwasseraufbereitungssystem des Landes ausgerichtet, ebenso wie an der Entwicklung einer komplexen Gesellschaftsinfrastruktur.

Im Jahr 2020, als die Welt zahlreiche Herausforderungen und Probleme aufgrund der COVID-19-Pandemie und anderer Schwierigkeiten zu bewältigen hatte, konnte der Aurora IP weiterhin seine Attraktivität und seinen einzigartigen Wert als solide investierter Industriepark unter Beweis stellen, indem er zwei Geschäfte mit einem Gesamtinvestment von über 200 Millionen USD für Landpachtverträge mit zwei ausländischen Direktinvestoren abschließen konnte, um High-Tech-Textil- und -Färbeprojekte zu entwickeln.

Mit dem Inkrafttreten des EVFTA wurden die Zölle auf 65 % der EU-Exporte nach Vietnam und 71 % der vietnamesischen Exporte in die EU aufgehoben. Daher erwartet das vietnamesische Ministry of Planning and Investment, dass die vietnamesischen Exporte in die EU bis 2025 um 42,7 % steigen werden.

"Aurora IP freut sich, einen wichtigen Anteil an der führenden Stellung Vietnams auf dem Weltmarkt für Textilien zu haben. Aurora IP ist sich dessen bewusst, dass es neben der Beteiligung der einheimischen Textil- und Bekleidungsunternehmen wichtig ist, ausländische Investitionen anzuziehen, um eine nachhaltige Entwicklung des Industrieparks und der Textilindustrie des Landes zu ermöglichen", so Herr Tran Quoc Viet, Vorsitzender und CEO der Cat Tuong Group.

Website: https://auroraip.vn/

E-Mail: sales@auroraip.vn

Telefon: +84 228 885 6886

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1f25cc20-53bc-4496-9598-089032ae6148