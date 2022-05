Die Rente mit 70 ist wieder im Gespräch. Die einen bezeichnen sie als alternativlos, andere hingegen als neoliberale Feuchtträume. Wobei der Wahrheitsgehalt eher auf der Seite derjenigen liegt, die die derzeitige Ausgangslage kalkulieren und die Probleme bei der Refinanzierung sehen. Niemand möchte unbedingt eine Rente mit 70 Jahren einführen. Probleme in der Demografie und bei der Finanzierbarkeit führen jedoch zwangsläufig dazu, dass an einer Stellschraube gedreht werden muss. Entweder an der ...

