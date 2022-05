Unterföhring (ots) -- Nur Sky zeigt das Pokalfinale auch in brillanter UHD/HDR-Qualität auf Sky Sport UHD- Nachhaltigere Live-Sportproduktion von Sky in Zusammenarbeit mit dem DFB und Sportcast beim DFB-Pokalfinale- Michael Leopold und Sky Experte Lothar Matthäus melden sich ab 19.00 Uhr auf Sky Sport 1 aus dem Berliner Olympiastadion, Wolff-Christoph Fuss kommentiert das Spiel, Britta Hofmann und Martin Groß führen die Interviews- DFB-Pokalfinale der Frauen am 28. Mai: VfL Wolfsburg gegen 1. FFC Turbine Potsdam ab 16.00 Uhr live auf Sky Sport 1, moderiert von Nele Schenker und Expertin Julia Simic- Das Frauenfinale kommentiert Hannes Herrmann gemeinsam mit Tabea Kemme- Alles rund um die Finalspiele auch auf Sky Sport News- Den DFB-Pokal live erleben mit Sky Q (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404) oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket (https://skyticket.sky.de/bestellen/supersport/?intcmp1=st:navi:sp:na)Unterföhring, 20. Mai 2022 - Nach dem frühen Pokalaus der Bayern und Dortmunder in dieser Saison wird am Samstag ein neuer Sieger gekürt, der sich bislang noch nie auf dem DFB-Pokal verewigen lassen konnte. Dabei treffen der SC Freiburg und RB Leipzig aufeinander. Sky berichtet live ab 19.00 Uhr. Nur Sky überträgt das DFB-Pokalfinale live aus Berlin auch in brillanter UHD/HDR-Qualität.Im Rahmen des Pokalfinals in Berlin geht Sky Deutschland den nächsten Schritt auf dem Weg hin zu einer nachhaltigeren Live-Sportproduktion: Gemeinsam mit dem DFB und der Sportcast hat Sky eine Reihe an Nachhaltigkeitsthemen umgesetzt, wie z.B. eine Anreise mit der Bahn, grüne Hotels, vegetarisches Catering, Ökostrom, Abfallvermeidung bzw. Recycling, die auf einen bewussteren Umgang mit unseren Ressourcen und unserer Umwelt einzahlen.Charly Classen, Executive Vice President Sport bei Sky Deutschland: "Wir bei Sky sind der festen Überzeugung, dass wir als Unternehmen unserer Größe und unserer Reichweite die Verantwortung haben, Zeichen zu setzen und Veränderungen voranzutreiben - und ich bin sicher, dass wir, vor allem auch zusammen mit Partnern, einiges bewirken können. Gemeinsam mit dem DFB und der Sportcast haben wir angefangen einen neuen Weg zu gehen und einige wichtige Maßnahmen beim DFB-Pokalfinale umgesetzt, um die Live-Sportproduktion nachhaltiger zu gestalten. "Das DFB-Pokalfinale der Kontraste: Freiburg gegen LeipzigFür den SC Freiburg wäre der Pokalgewinn das Sahnehäubchen für eine überaus erfolgreiche Saison. Die Breisgauer rund um Erfolgstrainer Christian Streich konnten sich in der Liga bereits für die UEFA Europa League qualifizieren und hoffen jetzt auf ihren ersten großen nationalen Titel.Auch für die Leipziger wäre der Pokalsieg der erste große Titel der Vereinsgeschichte. Nach großer Aufholjagd in der Bundesliga qualifizierte sich Leipzig noch für die UEFA Champions League in der kommenden Saison, schied im Halbfinale der UEFA Europa League bitter gegen Glasgow Rangers aus. Jetzt haben die Leipziger im dritten Anlauf die Chance auf ihren ersten Titel, nachdem sie 2019 gegen die Bayern und 2021 gegen den BVB unterlagen.Moderator Michael Leopold und Sky Experte Lothar Matthäus begrüßen die Zuschauer ab 19.00 Uhr live auf Sky Sport 1. Der Rekordnationalspieler wird zudem als Co-Kommentator an der Seite von Wolff-Christoph Fuss im Einsatz sein. Britta Hofmann und Martin Groß gehen im Berliner Olympiastadion auf Stimmenfang.Das Pokalfinale der Frauen am 28. Mai live ab 16.00 Uhr aus KölnEine Woche später, am 28. Mai, melden sich um 16:00 Uhr Nele Schenker und Julia Simic aus dem RheinEnergie Stadion in Köln zum Pokalfinale der Frauen zwischen dem Seriensieger VfL Wolfsburg und Turbine Potsdam. Die Wölfe konnten sich in den letzten sieben Jahren jeweils den Titel sichern und hoffen auf eine erfolgreiche Titelverteidigung. Für Torhüterin Almuth Schult ist es zugleich das letzte Spiel für die Wolfsburger, denn sie wechselt im Sommer in die US-Profiliga National Women's Soccer League (NWSL). Außenseiter Turbine Potsdam wartet seit 2006 auf den Titel. Zuletzt kam es 2015 zur Partie Wolfsburg gegen Potsdam im Pokalfinale, als sich die Wölfe mit 3-0 durchsetzten.Hannes Herrmann wird die Pokalpartie gemeinsam mit der Ex-Nationalspielerin Tabea Kemme kommentieren.Alles rund um das DFB-Pokalfinale erfahren Fans auf Sky Sport News. Unter anderem wird Sky Sport News live von den Abschlusstrainings der beiden Teams berichten sowie die offizielle DFB-Pressekonferenz übertragen.Die neue Freiheit bei Sky: Mit Sky Q oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Mit Sky Q live dabei seinDie Live-Übertragungen des DFB-Pokals der Männer und der Frauen sind mit Sky Q für Kunden mit einem Sky Sport Paket (sky.de) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs. Mit Sky Q sind Kunden flexibler denn je und haben die Möglichkeit, bereits nach der ersten Vertragslaufzeit auf ein Monatsabonnement zu wechseln. Sky Q mit Sky Go, HD-Qualität und das Entertainment-Paket, in dem auch Sky Sport News enthalten ist, sind als Standard inklusive.Der DFB-Pokal mit Sky TicketMit Sky Ticket können Fans die Live-Übertragungen von Sky ganz flexibel erleben (skyticket.de (https://skyticket.sky.de/)). Der Streaming-Service bietet die großartige Vielfalt von Sky Sport in attraktiven Angeboten an. Passend zum Jahresstart können Fans sich z.B. das Jahresticket sichern und sorgenfrei 12 Monate den gesamten Live-Sport von Sky auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig genießen. Ganz einfach online buchen und sofort losstreamen.Die Finals des DFB-Pokals 2021/22 der Frauen und Männer am Samstag im Überblick:21. Mai 202219.00 Uhr: SC Freiburg - RB Leipzig live auf Sky Sport 1Moderator: Michael Leopold28. Mai 202216.00 Uhr: VfL Wolfsburg - 1. 