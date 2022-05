Der italienische Notenbankchef Ignazio Visco reiht sich in den Chor der Währungshüter ein, die eine baldige Zinswende signalisieren. Vielleicht könne es im Juli soweit sein, sagte das EZB-Ratsmitglied am Freitag Bloomberg TV. Eine Erhöhung bereits im Juni komme zwar nicht in Frage. "Doch können wir uns bewegen und zwar schrittweise, indem wir die Zinsen in den kommenden Monaten anheben." Er halte es für möglich, den negativen Bereich zu verlassen. ...

