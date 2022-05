DGAP-News: One Square Advisory Services S.á.r.l. / Schlagwort(e): Anleihe/Insolvenz

One Square Advisory Services S.á.r.l.: RENA GmbH - Vierte Abschlagsverteilung der Quote für die Gläubiger der Anleihen 2010/2015 (WKN: A1E8W9) und 2013/2018 (WKN: A1TNHG)



20.05.2022 / 12:46

München, 20. Mai 2022



Die insolvente RENA GmbH hat am 19. Mai 2022 eine Abschlagsverteilung in Höhe von 2,208% auf die zur Insolvenztabelle festgestellten Forderungen vorgenommen.



Um auszuschließen, dass im Wege der Abschlagsverteilung Zahlungen an nachrangige Gläubiger fließen, wird der jeweilige gemeinsame Vertreter, die Thor Schifffahrtsgesellschaft für die Anleihe 2010/2015 (ISIN: DE000A1E8W96 / WKN: A1E8W9) und Herr Rechtsanwalt Daniel Kamke für die Anleihe 2013/2018 (ISIN: DE000A1TNHG1 / WKN: A1TNHG), eine Prüfung der einzelnen Forderungen der Anleihegläubiger und sodann die Auszahlung der Anleihen 2010/2015 und 2013/2018 an die Anleihegläubiger veranlassen. Die Auszahlung auf die jeweilige Anleihe erfolgt auf die Bestände vom 19. Mai 2022 (24:00 Uhr). Die Ausschüttung wird Mitte Juni 2022 beginnen.



Um die Auszahlung vorzunehmen, fordern die gemeinsamen Vertreter die Anleihegläubiger auf, sich spätestens bis zum 15. Juni 2022 sowohl für die Anleihe 2010/2015 (ISIN: DE000A1E8W96 / WKN: A1E8W9) als auch für die Anleihe 2013/2018 (ISIN: DE000A1TNHG1 / WKN: A1TNHG) über das bereitgestellte Registrierungsformular unter https://onesquareadvisors.com/rena/ anzumelden. Sofern eine vollständige Registrierung bis zum 15. Juni 2022 erfolgt, kann ausgeschlossen werden, dass auf den Auszahlungskonten der gemeinsamen Vertreter negative Zinsen anfallen, die an die Anleihegläubiger weitergereicht werden müssten.



Auch nach dem 15. Juni 2022 bleibt eine Registrierung weiterhin möglich, es kann bei den entsprechenden Auszahlungen allerdings dazu kommen, dass Abschläge aufgrund angefallener Negativzinsen vorgenommen werden müssen.



Die One Square Advisors GmbH ist von den gemeinsamen Vertretern mit der Entgegennahme der Anmeldungen beauftragt. Die Auszahlungen erfolgen direkt durch den jeweiligen gemeinsamen Vertreter.



Bei Rückfragen steht One Square für die gemeinsamen Vertreter unter rena@onesquareadvisors.com zur Verfügung.



Kontakt

One Square

-Team RENA-

Theatinerstr. 36

80333 München

Fax: +49-89-15 98 98-22

rena@onesquareadvisors.com

www.onesquareadvisors.com



