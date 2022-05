Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die CEWE Stiftung & Co. KGaA im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2022 (per 31.12.) einen Umsatzrückgang um fast 5 Prozent auf 138,9 Mio. Euro verbucht, nachdem die Sonderkonjunktur durch Corona des Vorjahres weggefallen ist. In der Folge senkt der Analyst das Kursziel zwar leicht, bestätigt aber das positive Rating.

Nach Analystenaussage schlage sich der massive Nachholbedarf der Menschen nach Corona in einer spürbaren Belebung bei den Reiseaktivitäten nieder. Die Zunahme von Feiern, Veranstaltungen und Reisen und die damit einhergehend wieder steigende Anzahl neuer aufgenommener Fotos mache sich bereits bei den bei CEWE eingehenden Bestellungen bemerkbar. Entscheidend für die Erreichung der Unternehmensziele werde laut GSC auch in diesem Jahr wieder das Schlussquartal mit dem wichtigen (Vor-)Weihnachtsgeschäft, in dem CEWE regelmäßig über 40 Prozent der Erlöse und quasi das gesamte Jahresergebnis erwirtschafte. Mit einer Eigenkapitalquote von 64 Prozent zum Quartalsende bleibe der Konzern bilanziell grundsolide aufgestellt. In der Folge senkt der Analyst das Kursziel leicht auf 119,00 Euro (zuvor: 120,00 Euro), erneuert aber das Rating "Kaufen".



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 20.05.2022, 12:30 Uhr)



