Wien (ots) -Die sinkenden Corona-Fallzahlen erfreuen die Gemüter. Gleichzeitig sagen Experten schon heute voraus, dass spätestens im Herbst eine weitere Covid-19-Welle anrollen wird. Testkapazitäten und Labore werden wieder an ihre Belastungsgrenze stoßen. Es gilt, schon jetzt Maßnahmen zu ergreifen, die ein sicheres und effizientes Testen unterstützen.Medical United bringt mit dem EasyNAT® COVID-19 Test des Herstellers Ustar Biotechnologies (Hangzhou) Ltd. einen Nukleinsäuretest auf den deutschsprachigen Markt, der einem PCR-Test gleichkommt und somit Gewissheit über das Bestehen einer akuten Infektion gibt. Der EasyNAT® COVID-19 Test ist der erste EU CE-zertifizierte Nukleinsäure-Selbsttest für SARS-CoV-19 und damit ein echter Game-Changer bei selbstdurchgeführten Testungen. Eine europäische Studie bescheint dem EasyNAT® COVID-19 Test eine Sensitivität von 95,4% und eine Spezifität von 99,8% (im Vergleich zu RT-PCR-Tests).Das Besondere am EasyNAT® COVID-19 Test: Die ultraleichte Testkassette ist mit einem Gewicht von nur rund 40g überall einsatzbar. Die gewohnte Abstrichmethode - vorderer Nasenabstrich - ist bereits bekannt. Die Handhabung ist leicht, selbst bei den Jüngsten ist das Durchführen des Tests ein Kinderspiel. Nach dem Abstrich wird ein Tropfen der entnommenen Probe in die Testkassette gegeben, danach folgt die Pufferlösung. Nach Einschalten der Testkassette folgt eine Wartezeit von ca. 55 Minuten. Nach Ablauf der Wartezeit und Abschalten der Testkassette folgt die Zugabe der zweiten Pufferlösung. Bereits nach fünf Minuten kann das Testergebnis auf der Testkassette abgelesen werden und sorgt damit für Gewissheit."Mit dem EasyNAT® COVID-19 Test können wir Testkapazitäten für eine kommende Welle unterstützen und damit einen wichtigen Beitrag zum fortwährenden Bekämpfen der Pandemie leisten. Das Nukleinsäuretestverfahren gilt als Goldstandard unter den Testmethoden. Wir haben hier also ein wirklich wichtiges Produkt" sagt Roman Bauer, COO von Medical United.Die Gebrauchsanweisung des EasyNAT® COVID-19 Tests ist auf der Website von Medical Unitedin Deutsch und Englisch verfügbar. Der Test wird zur Eigenanwendung und zur professionellen Anwendung angeboten.Der USTAR EasyNAT® COVID-19 Test wird unter der CE-Nummer CE 1434 geführt.